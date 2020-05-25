Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli 7 konusu nedir?

Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak Hızlı ve Öfkeli 7 filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Her filmde araba yarışı sahneleriyle dikkat çeken popüler film serisi Hızlı ve Öfkeli'nin 7. filmi bu akşam Star TV'de yayınlanacak. Sinema severler Hızlı ve Öfkeli 7 konusu ve oyuncuları hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 7 KONUSU NEDİR?

Owen Shaw ve ekibinin yenilmesinden sonra, Dominic Toretto (Vin Diesel), Brian O'Conner ve geri kalan ekip artık sahip olmak istedikleri normal hayata ve Amerika'ya geri dönebileceklerdir, fakat Owen'ın büyük kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham), Dominic'i takip eder. Nedeni ise kardeşini yaraladıkları için intikam almaktır. Bu yüzden ekip tekrar tehlikeye girecektir. Ekip Han'ın ölümünü öğrendikten sonra, Deckard onları ilk bulmadan önce kendilerinden birini öldüren adamı bulmak için yola koyulurlar.