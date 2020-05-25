Bugün itibariyle saat 15:45'te TV8 ekranlarında hafta içi hergün yayınlanacak olan Lezzet Düşkünleri yarışması daha başlamadan dikkat çekmeyi başardı. Vatandaşların vaktinin çoğunu evde ekran karşısında geçirdiği şu günlerde yeni yarışma Lezzet Düşkünleri yarışmacıları ve konsepti arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Peki Lezzet Düşkünleri sunucusu Gabriele Sponza kimdir?
LEZZET DÜŞKÜNLERİ BUGÜN TV8'DE BAŞLIYOR!
Ünlü şef Gabriele Sponza'nın sunumuyla ekranlara gelecek olan ve seyircinin de oyları ile söz hakkı sahibi olacağı Lezzet Düşkünleri evinde, 2'li takımlar halinde yarışacak olan 5 çift, kıyasıya bir rekabet ile tüm hünerlerini sergileyerek bu evde en uzun süre kalabilmek ve haftanın ödülünü kazanmak için yarışacaklar.
Ünlü şefimiz ise seyirciye hem pratik mutfak bilgileri verecek hem de seyircinin dili damağı olarak, ekrana gelen tüm lezzetleri detayları ile aktaracak.
Haftanın finalinde bir çift büyük ödülü kazanırken bir çift de hayallerine veda edecek. 6. günün sonunda elenen çiftin yerine ise yine çok yetenekli bir başka çift gelecek ve yarışma tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ FRAGMANI
GABRİELE SPONZA KİMDİR?
1982 yılında dünyaya gelen Gabriele Sponza'nın, annesi İngiliz asıllı Mary Ann, babası ise İtalyan asıllı Enzo Sponza'dır. Babası eğitim için yurt dışına gönderilmiş ve İzmir'de kuyumculuk yapmış, bu nedenle, Gabriele de 1982 yılında İzmir'de doğmuştur. Sponza ailesi, dünya jet sosyetesine hizmet veren bir aile markası olarak bilinmektedir.
Gabriele Sponza, Amerika Johnson Wales Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümünden mezun olarak Fransa'da profesyonel aşçılık hayatına adım atmış; ardından Marsilya ve Tremolat bölgelerinde 3 yıldızlı restaurantlarda çalışmıştır.
Türkiye'ye dönüşünün ardından İstanbul Sarıyer Yeniköy'de yer alan Sait Halim Paşa Yalısı Clement's Restaurant'ın şefliğini üstlenen Gabriele Sponza, sonrasında The Bosphorus Gaja Restaurant ile çalışmalarını sürdürmüştür.
Günümüzde Fransız Mutfağı ve İtalyan Akdeniz Mutfağı menüleri ile Wanda isimli mekanı ile yemek severlerle buluşan Gabriele Sponza, iki sene boyunca İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'nde ve Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı bilimler Yükseokulu'nda eğitmen şef olarak görev yapmıştır. Gabriele Sponza, ayrıca İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölüm Başkanıdır.