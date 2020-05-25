Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 25.05.2020 17:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.05.2020 17:39
    ABONE OL

    kimdir? , kaç yaşında, nereli?

    kimdir? Survivor yarışmasında heyecan her geçen gün devam ediyor. Yarışmacılar dokunulmazlık oyunlarını kazanmak için mücadele ederken bir yandan da eğlenceli oyunlara katılıyor. Yarışmacıların da özel hayatları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, , kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor Aycan hakkında merak edilenler…

    Survivor Aycan kimdir? Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Survivor Aycan kimdir? Survivor Aycan kimdir kaç yaşında nereli sorularına yarışmanın takipçileri yanıt arıyor. Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Survivor Aycan aynı zamanda güzelliğiyle de izleyenleri büyülüyor. Yarışmanın takipçileri Survivor Aycan kimdir sorusuna yanıt arıyor. Survivor 2020 Ünlüler takımında yarışan Aycan Yanaç, profesyonel olarak Almanya'da futbolculuk yapıyor.

    SURVİVOR AYCAN KİMDİR?

    21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.

    Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

    2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.

    Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.
    Haberler Magazin Survivor Aycan kimdir? Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında, nereli?
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri