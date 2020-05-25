Survivor Aycan kimdir? Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında, nereli?

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SURVİVOR AYCAN KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.