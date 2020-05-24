Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu hafta yine heyecan dorukta. Pek çok ünlünün Anlat Bakalım oyunu için katıldığı programda Acun Medya ve Survivor 2020 takımı arasında kıran kırana bir futbol maçı heyecanı yaşanıyor. İki takım sahada hünerlerini sergilerken Acun Medya takımında oynayan İrem Kanan dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Peki, Survivor İrem Kanan kimdir? İrem Kanan kaç yaşında, nereli, mesleği ne ve ne iş yapıyor?

SURVİVOR İREM KANAN KİMDİR?

İrem Kanan Survivor'un teknik ekibinde yer alan isimlerdendir. İrem Kanan'ın tam adı Ahmet İrem Kanan'dır. Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Acun Ilıcalı dışındaki iki yönetim kurulu üyesinden birisi olarak bilinmektedir.

Uzun süredir Acun Medya bünyesinde görev alan Kanan'ın aynı zamanda Ilıcalı ile yakın arkadaş olduğu söyleniyor.