Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu hafta yine heyecan dorukta. Pek çok ünlünün Anlat Bakalım oyunu için katıldığı programda Acun Medya ve Survivor 2020 takımı arasında kıran kırana bir futbol maçı heyecanı yaşanıyor. İki takım sahada hünerlerini sergilerken Acun Medya takımında oynayan İrem Kanan dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Peki, Survivor İrem Kanan kimdir? İrem Kanan kaç yaşında, nereli, mesleği ne ve ne iş yapıyor?
SURVİVOR İREM KANAN KİMDİR?
İrem Kanan Survivor'un teknik ekibinde yer alan isimlerdendir. İrem Kanan'ın tam adı Ahmet İrem Kanan'dır. Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Acun Ilıcalı dışındaki iki yönetim kurulu üyesinden birisi olarak bilinmektedir.
Uzun süredir Acun Medya bünyesinde görev alan Kanan'ın aynı zamanda Ilıcalı ile yakın arkadaş olduğu söyleniyor.
Ahmet İrem Kanan, Tekirdağ Şarköylüdür. Ancak uzun yıllardır İstanbul'da yaşamaktadır.
İrem Kanan, eski Türkiye Güzeli Sinem Öztufan ile mutlu bir evlilik sürdürmektedir. İrem Kanan'ın eşi Sinem Öztufan, 2008 yılının sonlarına doğru anne olmuştur.
İrem Kanan Acun Medya ekibinde yer alan önemli isimlerden birisidir. Acun Medya'da görev alan ancak pek fazla kamera önünde görünmeyen İrem Kanan, Acun Ilıcalı'nın kızı tarafından yönetilen Acunn.com'un direktörlerinden birisi olarak görev almaktadır. Eski bir Televole muhabiri olan İrem Kanan, Acun Ilıcalı ile o dönemlerden tanışıklık içerisindedir.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kıran kırana süren mücadele sonucunda Gönüllüler takımı 10-6 mücadeleyi kazanan takım oldu.
GÖNÜLLÜLER: 10
ÜNLÜLER: 6
İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Yapılan oylama neticesinde ikinci eleme adayı Yunus Emre, Sercan ve Aycan'ın ada konseyinde adını yazdığı Elif oldu.
İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dün akşam iki takım arasında son derece heyecanlı geçen dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Sembolü ise Gönüllüler takımından Evrim aldı. Ada konseyinin ardından ilk eleme adayı Yunus Emre oldu.
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da Anlat Bakalım oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasında şu an mücadele sona erdi. Anlat Bakalım oyununu 7-6 skorla Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR ERZAK OYUNU KİM KAZANDI?
İki takım arasındaki kıran kırana mücadele sona erdi. Sonuca göre oyunu Gönüllüler takımı 10-5 kazandı.
SURVİVOR'A BU HAFTA HANGİ YARIŞMACI VEDA ETTİ?
Survivor'da elenen isim belli oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı Ada konseyinde toplandı. Ünlüler takımından Sercan, Aycan ve Mert eleme adayı olurken; Yasin ve Cemal Can eleme adayı olarak gösterildi. Acun Ilıcalı Survivor'a veda eden ismin Mert olduğunu açıkladı.
SURVİVOR SMS OYLAMASI SIRALAMASI
Survivor'da Gönüllüler takımından Barış Murat Yağcı SMS oylamasında birinci oldu. Barış eleme adayı olarak Cemal Can'ı gösterdi. Aynı zamanda Ünlüler Takımından Elif Yıldırım Gören SMS birincisi olarak açıklandı. Elif eleme adayı olarak Sercan'ı gösterdi.
Böylece Ünlüler takımından Sercan, Aycan ve Mert eleme adayı olurken; Yasin ve Cemal Can eleme adayı olarak gösterildi. Elenen isim ise Mert oldu.