2001 yılında, İtalya'nın F.C. Internazionale Milano (bilinen adıyla İnter ya da İnter-Milan) takımına, 10 milyon euroluk bir bedel karşılığında transfer oldu. Bu takımda oynadığı başarılı futbol ile göz dolduran Belözoğlu, 2001-2005 yılları arasında bu takımla sahaya çıktığı 79 maçta 4 gol kaydetti. İnter'in en başarılı oyuncularına verilen Pirata d'Oro (Altın Korsan) ödülünü, 2002–2003 yılındaki başarılı performansı ile kazandı. Fakat peşini bırakmayan sakatlıklardan ve 2004–2005 sezonunda takımdan uzak kalmasından dolayı transfer listesine alındı.



2005 yılının Temmuz ayında, 3.8 milyon euroluk bir bedel karşılığında Newcastle United'a transfer oldu. Attığı goller kadar yüksek asist skorları ile de taraftarların hayranlığını kazanan Belözoğlu, geçirdiği sakatlıklar sebebiyle maalesef bütün performansını takıma yansıtma fırsatı bulamadı. Newcastle United kadrosunda yer aldığı üç yıl içerisinde 67 maçta oynadı ve de 4 gol attı. 2006 yılında, takımıyla beraber Intertoto kupasını kazandı.