Emre Belözoğlu bu akşam Survivor 2020'ye konuk olacak. Emre Belözoğlu ile Aycan Yanaç Anlat Bakalım oyununda kahkaha dolu anlar yaşanacak. Başarılı futbolcu Emre Belözoğlu Aycan Yanaç'ı desteklediğinden bahsederken, daha önce yapmış olduğu bir istekle ilgili de konuştu. Önümüzdeki yıl Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe hazırlanan yıldız futbolcu Emre Belözoğlu'nun hayatına dair tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor.
"AYCAN'I DESTEKLİYORUM"
Survivor programını zaman buldukça izlediğini belirten Emre Belözoğlu kadın futbolcu Aycan'ın kendisi için söylediği güzel sözlere teşekkür etti..
"BAŞKANA BİZZAT İLETECEĞİM"
Emre Belözoğlu, "Ben de Fenerbahçeli olduğu için elbette ki Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana bizzat ileteceğim" dedi.
EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?
Emre Belözoğlu 7 Eylül 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir futbolcudur.Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en önemli futbolcular arasında kendisini bulan bir futbolcudur.Fenerbahçe için en önemli oyunculardan biridir.Başarılı performansınla beraber takımın en iyi isimlerindendir.Emre Belözoğlu kimdir? İşte kariyeri ve hayatı...
Emre Belözoğlu Babasının futbola olan merakı sayesinde, genç yaşta Zeytinburnuspor forması altında futbolla tanıştı. 12 yaşındayken, antrenörü Salih Bulgurlu tarafından yeteneği farkedilince özel eğitim almaya başladı ve bu olay futbol kariyerinin başlamasına yol açtı.
1994 yılında, Zeytinburnuspor'dan, Galatasaray'ın altyapısına transılan Belözoğlu, efsanevi oyuncu Gheorghe Hagi'den dersler almaya başladı. 1996 yılında, Galatasaray'ın A takımına geçen futbolcu, 2001 yılına kadar bu formayı başarıyla taşıdı. Oynadığı 103 maçta 21 gol ve sayısız asiste imza attı. Galatasaray'da oynadığı süre içerisinde, üst üste dört şampiyonluk yaşayan başarılı oyuncu, bu süre içerisinde UEFA Kupası'nın da sahibi oldu.
2001 yılında, İtalya'nın F.C. Internazionale Milano (bilinen adıyla İnter ya da İnter-Milan) takımına, 10 milyon euroluk bir bedel karşılığında transfer oldu. Bu takımda oynadığı başarılı futbol ile göz dolduran Belözoğlu, 2001-2005 yılları arasında bu takımla sahaya çıktığı 79 maçta 4 gol kaydetti. İnter'in en başarılı oyuncularına verilen Pirata d'Oro (Altın Korsan) ödülünü, 2002–2003 yılındaki başarılı performansı ile kazandı. Fakat peşini bırakmayan sakatlıklardan ve 2004–2005 sezonunda takımdan uzak kalmasından dolayı transfer listesine alındı.
2005 yılının Temmuz ayında, 3.8 milyon euroluk bir bedel karşılığında Newcastle United'a transfer oldu. Attığı goller kadar yüksek asist skorları ile de taraftarların hayranlığını kazanan Belözoğlu, geçirdiği sakatlıklar sebebiyle maalesef bütün performansını takıma yansıtma fırsatı bulamadı. Newcastle United kadrosunda yer aldığı üç yıl içerisinde 67 maçta oynadı ve de 4 gol attı. 2006 yılında, takımıyla beraber Intertoto kupasını kazandı.