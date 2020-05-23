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    • Magazin
    • 23.05.2020 12:02
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    • 23.05.2020 12:05
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    Ünlü şarkıcı 'ü 12 milyon liradan eden hata! Öyle bir ihmal yaptı ki...

    Şarkıcı , 2009-2010 yılları arasında bir televizyon kanalında sunduğu "Arım Balım Peteğim" programında parasını alamadığı gerekçesiyle yapımcı ile mahkemelik oldu. Mahkemeden kazandığı 12 milyon TL için icraya başvuran Dinçöz, eli boş dönmüştü. Haksız yere şirketin içinin boşaltıldığını ileri süren Petek Dinçöz’ün açtığı dava görüldü. Dinçöz de avukatı da duruşmaya gitmeyip, mazeret de sunmadıkları için ünlü şarkıcının şikâyet hakkı elinden alındı.

    Petek Dinçöz'ü 12 milyon liradan eden hata

    Petek Dinçöz, 2009-2010 yılları arasında bir televizyon programında 'Arım Balım Peteğim' isimli programın sunuculuğunu yapmıştı. Sanatçı, o dönem alamadığı parası için yapımcı şirkete dava açtı. Mahkeme, yapım şirketinin 12 milyon lira ödemesine hükmetti.

    ELLERİ BOŞ DÖNDÜLER
    Dinçöz, parasının tahsili için icra istedi. Ancak icraya giden memurlar, şirketin üçüncü şahıslara devredildiği ortaya çıktı. Şirketin üzerine kayıtlı gayrimenkul ya da mal varlığı tespit edilemeyince, şirketin planlı şekilde hareket ederek muhasebe hesaplarının boşaltıldığını belirtip, şirketin haksız davranışı nedeniyle zarara uğratıldığını belirten Petek Dinçöz, İcra Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Dinçöz, yapım şirketinin, 'Alacaklıyı zarara uğratmak için mevcudu eksiltmek' suçunu işlediğini öne sürdü.



    MAHKEMEYE GİTMEYİNCE….
    Geçtiğimiz günlerde İcra Ceza Mahkemesi'nde yargılama yapıldı. Mahkeme, Dinçöz'ün her ne kadar sanık şirket sahibinin hapis cezası ile cezalandırılması istese de, mahkemeye usulüne uygun olarak davet edilmesine rağmen Dinçöz'ün ya da avukatının duruşmaya gelmediği ve gelmediği gibi bir mazerette de bulunmadığı gerekçesiyle şikayet hakkının düşürülmesine karar verdi.

    Dilek Yalman/Sabah
    Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'ü 12 milyon liradan eden hata! Öyle bir ihmal yaptı ki...
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