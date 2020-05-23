



MAHKEMEYE GİTMEYİNCE….

Geçtiğimiz günlerde İcra Ceza Mahkemesi'nde yargılama yapıldı. Mahkeme, Dinçöz'ün her ne kadar sanık şirket sahibinin hapis cezası ile cezalandırılması istese de, mahkemeye usulüne uygun olarak davet edilmesine rağmen Dinçöz'ün ya da avukatının duruşmaya gelmediği ve gelmediği gibi bir mazerette de bulunmadığı gerekçesiyle şikayet hakkının düşürülmesine karar verdi.

Dilek Yalman/Sabah