Hilal Özdemir kimdir? Hilal Özdemir kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Hilal Özdemir kimdir? Hilal Özdemir kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Magazin gündeminde yer alan Hilal Özdemir söyledikleriyle dikkat çekti. Özdemir, 2014 yılında boşandığı eşi Hazım Körmükçü'nün nafaka ödemediğini söyledi. Ağlayarak zor durumda olduğunu belirten Hilal Özdemir kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, Hilal Özdemir hakkında merak edilenler…

HİLAL ÖZDEMİR KİMDİR?

Hilal Özdemir, 20 Nisan 1971 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türk halk müziği şarkıları söylemektedir. Harika Avcı, Hüner Coşkuner, Sedat Sayan, Nur Ertürk, Ayşe Tunalı gibi çok sayıda sanatçının da prodüktörlüğünü yapan ve Neşe Karaböcek ile Gülden Karaböcek ile bir d nem evli olan prodüktör Atilla Alpsakarya sayesinde tanınır oldu.