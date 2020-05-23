NİCE DİYARLAR SENİN VE NESLİNİN GAYRETİYLE İSLAM BELDESİ OLACAKTIR

Şeyh Edebalı, Osman Bey'in tarihe mal olmuş rüyasını şöyle yorumladı "Benim göğsümden çıkan bir ayın senin göğsüne girdiğini söyledin; vakit gelmiştir… Gayrı rızam vardır, Bala hatun helalindir, çünkü; ilahi işaret bu minvaldedir. Zira Allah sizin nesilinize hakanlık, padişahlık nasip etmiştir… Nice diyarlar senin ve neslinin gayretiyle İslam beldesi olacaktır" ve Osman Bey'e müjdeyi verdi.

Osman Bey, Şeyh Edebalı'dan aldığı nasihatle kuruluş ateşini nasıl ateşleyecek? Osman Bey, Geyhatu ve Balgay'ı birbirine kırdırmak için nasıl bir plan kuracak? Osman Bey ve Bala Hatun nihayet muradına erebilecek mi?