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    • 22.05.2020 23:05
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    • 22.05.2020 23:35
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    kim kazandı? de neler yaşandı?

    kim kazandı? TV 8’de yayınlanan ve kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı Survivor yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. de nefes kesen bir mücadele vardı. Ünlüler ve Gönüllüler takımları dokunulmazlığı almak için mücadele verdi. Peki, 22 Mayıs ? İşte yanıtı…

    Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 22 Mayıs Survivor son bölümde neler yaşandı?

    Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 22 Mayıs Survivor son bölümde neler yaşandı? Survivor'da heyecan her geçen gün devam ediyor. Yarışmada haftalar ilerledikçe Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında mücadeleler de kızışıyor. Peki, 22 Mayıs Survivor dokunulmazlık kim kazandı? İşte dokunulmazlık oyununda yaşananlar…

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI? (22 MAYIS)

    Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. İlk oyun sonrası Ünlüler takımı eleme potasına bir adım daha yaklaştı. Gönüllüler dokunulmazlıklarda 1-0 öne geçti.

    ACUN ILICALI'DAN BAYRAM MÜJDESİ

    Yarışmanın bu bölümünde ada konseyi de gerçekleşti. Acun Ilıcalı Ünlüler ve Gönüllüler'e ada konseyinde bayram haftasını 'Televizyon ve Survivor tarihinde bir ilk olacak' sözleriyle anlattı.

    Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında her hafta oynanan "Anlat Bakalım" yarışmasında bu hafta bir sürpriz yaşanacak. Acun Ilıcalı, geçen günlerde NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın sosyal medyadaki canlı yayınına katılarak, sürprizi açıklamıştı.

    ANLAT BAKALIM EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

    Acun Ilıcalı sosyal medya hesabını hikaye bölümünden Survivor Anlat Bakalım oyununa katılacak olan ünlü isimleri açıkladı. Katılacak isimlerin çok renkli karakterlerden oluştuğu dikkat çekerken bayramda ekran başında izleyenleri oldukça eğlenceli anlar bekliyor.

    PAYLAŞIM MERAKLANDIRDI

    Acun Ilıcalı, Survivor'ın pazar günü yani bayramın 1. günü ekranlara gelecek yeni bölümünde yaşanacaklara dair ipuçlarını paylaştı. Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölüm fragmanında ise, "Planımız Türk televizyon tarihinin en güzel bayram programlarından birini yapmak" diyerek yarışmacıları sevinçten adeta havaya uçurdu.

    İŞTE ÜNLÜLER TAKIMI

    Sercan-Burak Yılmaz

    Yunus Emre-Bülent Serttaş

    Aycan-Emre Belözoğlu

    Elif-Murat Dalkılıç

    İŞTE GÖNÜLLÜLER TAKIMI

    Barış- Cedi Osman

    Nisa-Enis Arıkan

    Cemal Can-Ezgi Mola

    Berkan-Gupse Özay

    Yasin-Hadise

    Ardahan-Sarp Apak

    Evrim-Yılmaz Morgül
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