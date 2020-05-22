Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 22 Mayıs Survivor son bölümde neler yaşandı? Survivor'da heyecan her geçen gün devam ediyor. Yarışmada haftalar ilerledikçe Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında mücadeleler de kızışıyor. Peki, 22 Mayıs Survivor dokunulmazlık kim kazandı? İşte dokunulmazlık oyununda yaşananlar…
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI? (22 MAYIS)
Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. İlk oyun sonrası Ünlüler takımı eleme potasına bir adım daha yaklaştı. Gönüllüler dokunulmazlıklarda 1-0 öne geçti.
ACUN ILICALI'DAN BAYRAM MÜJDESİ
Yarışmanın bu bölümünde ada konseyi de gerçekleşti. Acun Ilıcalı Ünlüler ve Gönüllüler'e ada konseyinde bayram haftasını 'Televizyon ve Survivor tarihinde bir ilk olacak' sözleriyle anlattı.
Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında her hafta oynanan "Anlat Bakalım" yarışmasında bu hafta bir sürpriz yaşanacak. Acun Ilıcalı, geçen günlerde NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın sosyal medyadaki canlı yayınına katılarak, sürprizi açıklamıştı.
ANLAT BAKALIM EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?
Acun Ilıcalı sosyal medya hesabını hikaye bölümünden Survivor Anlat Bakalım oyununa katılacak olan ünlü isimleri açıkladı. Katılacak isimlerin çok renkli karakterlerden oluştuğu dikkat çekerken bayramda ekran başında izleyenleri oldukça eğlenceli anlar bekliyor.
PAYLAŞIM MERAKLANDIRDI
Acun Ilıcalı, Survivor'ın pazar günü yani bayramın 1. günü ekranlara gelecek yeni bölümünde yaşanacaklara dair ipuçlarını paylaştı. Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölüm fragmanında ise, "Planımız Türk televizyon tarihinin en güzel bayram programlarından birini yapmak" diyerek yarışmacıları sevinçten adeta havaya uçurdu.
İŞTE ÜNLÜLER TAKIMI
Sercan-Burak Yılmaz
Yunus Emre-Bülent Serttaş
Aycan-Emre Belözoğlu
Elif-Murat Dalkılıç
İŞTE GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Barış- Cedi Osman
Nisa-Enis Arıkan
Cemal Can-Ezgi Mola
Berkan-Gupse Özay
Yasin-Hadise
Ardahan-Sarp Apak
Evrim-Yılmaz Morgül