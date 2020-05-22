Doya Doya Moda yarışmasında yine heyecan dolu bir haftanın finali yaşandı. Tüm hafta boyunca stillerin yanı sıra yine yarışmacılar arasındaki gerginlikler ve polemikler damga vurdu. Tüm hafta baz alınarak yapılan puanlamada birinci olan isim altın kolyenin sahibi oldu. Peki 22 Mayıs Doya Doya Moda'da eleme potasına hangi yarışmacılar girdi, kimler kaç puan aldı? Doya Doya Moda'dan elenen yarışmacı kim oldu?
DOYA DOYA MODA 22 MAYIS BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birinci olup altın kolyeyi kazanan Doya Doya Moda Su Baher oldu. Bu haftayla birlikte 6.kolyesini takmış oldu.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (22 MAYIS)
Doya Doya Moda 26'ncı haftasında büyük finalde önce son virajda Hanzade, Tuğçe ve Emel eleme potasına giren 3 yarışmacı oldu. İlk potadan kurtulan Hanzade oldu. Elenen isim ise Tuğçe oldu.
DOYA DOYA MODA TUĞÇE KİMDİR?
Doya Doya Moda programına İstanbul'dan katılan Tuğçe Kızıler 24 yaşında ve aslen Trabzonlu. Genç yarışmacı sağlık alanında akademik kariyer yapıyor. Yakın zamanda Kuaförüm Sensin'e model olarak katılan Tuğçe Kızıler, Erkenci Kuş, Avlu, Kardeş Payı, Hababam Sınıfı Yeniden ve Sevgilim Neden yok projelerinde yer aldı.
Modaya olan ilgisini üniversite yıllarında keşfettiğini söyleyen Tuğçe Kızıler, "Burada kendime rakip gördüğüm bir yarışmacı yok, beni zorlayabilecek yarışmacılar olduğunu düşünüyorum ama tarzlarıyla değil, çeneleriyle" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
DOYA DOYA MODA EMEL KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmacılarından biri olarak tanınan Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalı. Babasını birkaç yıl önce kaybeden Emel Başkan, yarışmada ailesiyle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşıyor. Yarışmanın bir diğer yarışmacısı Su Baher gibi oyunculuk deneyimi bulunan Emel Başkan, Kanal7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde oynadı.
Emel Başkan, geçtiğimiz günlerde diplomalarından ve sertifikalarından bahsetmiş ancak jüriye ispat edememesi tartışmalara neden olmuştu. Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.