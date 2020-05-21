Çektiği makyaj videolarıyla fenomen haline gelen ve Instagram'da yaklaşık 5 milyon kişi tarafından ilgiyle takip edilen Danla Bilic, kameramanı Sinan Binay'la çektikleri videolar sayesinde kısa süresinde tanınmıştı. Bilic, kameramanı Sinan'ın bir kızla yaptığı konuşmasını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Sinan, bu yüzden kendisine aylarca hakaret dolu mesajlar atıldığını, Danla Bilic fanlarının durmadan saldırısına uğradığını açıklamıştı. Bilic'le yollarını ayıran Binay, Youtube'da açtığı kanalda bir video yayınlayarak Bilic'in sattığı ürünlerin gerçek ücretlerini söyleyerek, müşterilerini dolandırdığını iddia etmişti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Bilic bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, eski kameramanı Sinan Binay'ı şikayet etti. Ünlü fenomen, 'youtube.com' adlı internet sitesinde video içeriği üretmekte olduğunu, bir internet sitesi üzerinden kozmetik ürünler sattığını kaydetti. Dilekçede, Binay'ın bir müddet kameraman/montajcı olarak çalıştığını, ardından video yayınlayarak kendisine "rujcu, karabasan" ve diğer kameramanı Arda Kofoğlu'ndan "patrişko- beni kovmak g.t ister " gibi hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğunu kaydetti. Sattığı ürünlerinin fiyatlarını ifşa ederek firmanın müşterileri dolandırdığı imalarında bulunan Binay'ın cezalandırılmasını istedi.