Survivor'da dün akşam iki takım arasında kıran kırana bir erzak oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar son ana kadar kazanmak için mücadele etti ve ödülü Gönüllüler takımı kazandı. Survivor Gönüllüler takımında yer alan Nisa Bölükbaşı gerek performansı gerekse sempatik tavırlarıyla yarışmacılar arasında ön plana çıkıyor. Peki, Survivor Nisa kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği nedir?

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.