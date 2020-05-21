Kara Bela filmi konusu! Kara Bela filmi oyuncuları kimdir? Kara Bela nerede çekildi?

Kara Bela filmi konusu nedir? Kara Bela filmi oyuncuları kimdir? Televizyonlarda bu akşam yayınlanacak Kara Bela filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. 2015 yılında vizyona giren, yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı komedi türündeki film yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüştü. Filmin oyuncu kadrosunda; Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil, Erdal Tosun, Tarık Ünlüoğlu, Zihni Göktay, Zerrin Sümer, Hasibe Eren, Berat Yenilmez, ve İştar Gökseven gibi komedinin önemli isimleri bulunuyor.
KARA BELA FİLMİ KONUSU
Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep'e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlendiği Kara Bela'nın başrollerinde Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil paylaşıyor.
KARA BELA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Adana, Gaziantep ve İstanbul'da gerçekleştirildi.
KARA BELA FİLMİ OYUNCULARI
Filmin oyuncu kadrosunda; Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil, Cihan Ercan, Tarık Ünlüoğlu gibi isimler yer alıyor.