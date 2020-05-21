TV 8 ekranlarında yayınlandığı günler heyecanla takip edilen Survivor'da Evrim Keklik dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Yarışmanın yayınlandığı saatlerde Evrim Keklik kimdir sorusuyla ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. İzleyiciler özellikler yarışmacıların yaşını, nereli olduğunu ve ne iş yaptığını merak ediyor. Peki, Survivor Evrim Keklik kaç yaşında, nereli, mesleği ne ve boyu kaç? İşte hayatı...

SURVİVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Evrim Keklik, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:

"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.