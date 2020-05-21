İzleyiciler tarafından haftanın tüm günleri anbean takip edilen Survivor'da bu akşam yaşanan gelişmelerle birlikte heyecan doruklara ulaştı. Gönüllüler ve Ünlüler takımı Anlat Bakalım oyununda hünerlerini gösterdi. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler ise Survivor Anlat Bakalım oyunu kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 21 Mayıs Survivor Anlat Bakalım ödülünü hangi takım kazandı?
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da Anlat Bakalım oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasında şu an mücadele sona erdi. Anlat Bakalım oyununu 7-6 skorla Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR ERZAK OYUNU KİM KAZANDI?
İki takım arasındaki kıran kırana mücadele sona erdi. Sonuca göre oyunu Gönüllüler takımı 10-5 kazandı.
SURVİVOR'A BU HAFTA HANGİ YARIŞMACI VEDA ETTİ?
Survivor'da elenen isim belli oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı Ada konseyinde toplandı. Ünlüler takımından Sercan, Aycan ve Mert eleme adayı olurken; Yasin ve Cemal Can eleme adayı olarak gösterildi. Acun Ilıcalı Survivor'a veda eden ismin Mert olduğunu açıkladı.
SURVİVOR SMS OYLAMASI SIRALAMASI
Survivor'da Gönüllüler takımından Barış Murat Yağcı SMS oylamasında birinci oldu. Barış eleme adayı olarak Cemal Can'ı gösterdi. Aynı zamanda Ünlüler Takımından Elif Yıldırım Gören SMS birincisi olarak açıklandı. Elif eleme adayı olarak Sercan'ı gösterdi.
Böylece Ünlüler takımından Sercan, Aycan ve Mert eleme adayı olurken; Yasin ve Cemal Can eleme adayı olarak gösterildi. Elenen isim ise Mert oldu.
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusu yanıt buldu. Gönüllüler ve Ünlüler takımı arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10-4 skorla Gönüllüler takımı oldu.