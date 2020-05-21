İzleyiciler tarafından haftanın tüm günleri anbean takip edilen Survivor'da bu akşam yaşanan gelişmelerle birlikte heyecan doruklara ulaştı. Gönüllüler ve Ünlüler takımı Anlat Bakalım oyununda hünerlerini gösterdi. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler ise Survivor Anlat Bakalım oyunu kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 21 Mayıs Survivor Anlat Bakalım ödülünü hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Anlat Bakalım oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasında şu an mücadele sona erdi. Anlat Bakalım oyununu 7-6 skorla Gönüllüler takımı kazandı.