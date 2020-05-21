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    • 21.05.2020 17:25
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    • 21.05.2020 17:25
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    ne zaman nerede çekildi? oyuncuları kimdir?

    oyuncuları kimdir? ne zaman nerede çekildi? Sinema klasiği haline gelen Kemal Sunal filmleri sık sık televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ise yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Şaşkın Damat isimli film ekranlarda olacak. Peki, Şaşkın Damat konusu oyuncuları kimdir? Şaşkın Damat ne zaman nerede çekildi? İşte yanıtı…

    Şaşkın Damat filmi ne zaman nerede çekildi? Şaşkın Damat konusu oyuncuları kimdir?

    Şaşkın Damat filmi ne zaman nerede çekildi? Şaşkın Damat konusu oyuncuları kimdir? Kemal Sunal filmleri hemen hemen her akşam televizyonda yayınlanıyor. Türk sinema seyircisi tarafından çok sevilen isimlerden birisi olan Şaşkın Damat konusu oyuncuları araştırılmaya başlandı. Şaşkın Damat filmi ne zaman nerede çekildi? Filmde; Serpil; mirası kaybetmemek için kendisine aşık ve saf Apti ile evlenir. Apti ve ailesi ile tatile çıkan Serpil burada gönlünü zengin bir iş adamına kaptırınca işler karışır. Serpil herkesten bu evliliği gizlemeye kararlıdır fakat bu durum sandığı kadar kolay olmayacaktır.

    ŞAŞKIN DAMAT KONUSU NEDİR?

    Kemal Sunal'ın başrol olduğu 1975 yapımı filmde Meral Zeren, Bülent Kayabaş, Ali Şen, Ayfer Feray, Şeref Çokşeker Adile Naşit ve Turgut Boralı ile İhsan Yüce gibi isimler de rol alıyor. Filmin konusu ise şöyle;

    "Genç bir kız olan Serpil, zengin amcası sayesinde rahat bir hayat yaşar. Serpil, sırf amcası Süleyman Bey'den para alabilmek için sık sık onu ziyaret eder ve kendisini olduğundan farklı gösterir. Amcası onun sakin bir yaşam sürdüğünü düşünse de Serpil ve ailesi uçarı bir hayat yaşamaktadır. Fakat bir gün amcası arkasından dönen işlerin hepsini öğrenir. Yeğenine büyük bir ders vermek isteyen Süleyman Bey, Serpil'i mirasından men etmekle tehdit eder. Mirasından yoksun bırakmamak içinse tek bir şartı vardır bahçıvan Apti ile evlenmesi gerekir. Saf bir adam olan Apti, Serpil'e hayranlık duymaktadır. Yapacak bir şeyi olmayan Serpil istemese de mirastan vazgeçmemek için Apti ile evlenmeyi kabul eder. Apti ve ailesi ile tatile çıkan Serpil burada gönlünü zengin bir iş adamına kaptırınca işler karışır. Serpil herkesten bu evliliği gizlemeye kararlıdır fakat bu durum sandığı kadar kolay olmayacaktır."

    ŞAŞKIN DAMAT OYUNCULARI

    Kemal Sunal - Apti
    Meral Zeren - Serpil
    Bülent Kayabaş - Kadir
    Ali Şen - Süleyman Bey
    Ayfer Feray - Serpil'in Annesi
    Şeref Çokşeker - Serpil'in Teyzesi
    Adile Naşit - Öğretmen
    Elif Pektaş - Nermin
    Turgut Boralı - Dayı
    Kahraman Kıral - Apti'nin Arkadaşı
    İhsan Yüce - Boynuzlu Kazım
    Muharrem Gürses - Müdür Ahmet
    Sabahat İzgü - Ebe Raziye Elitez'in evindeki kadın
    Haberler Magazin Şaşkın Damat filmi ne zaman nerede çekildi? Şaşkın Damat konusu oyuncuları kimdir?
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