Fenomen yarışma Survivor finale doğru yaklaştıkça verilen ödüller de büyüyor. Acun Ilıcalı Salı günü akşamında ada konseyinde adaların birleşeceğini duyurmuştu ve dün gerçekleşti. Bayram haftasında eleme olmayacağını da söylediği için yarışmacılar biraz rahat nefes aldı. Dün erzak oyunu için yarışan iki takımdan sadece biri dopdolu erzağın sahibi oldu. Zorlu bireysel sembol ise yine hem erkekler hem de kadınlar arasında yapıldı. Hangi yarışmacıların bireysel sembolün sahibi olduğu merakla araştırılmaya başlandı.
SURVİVOR ERZAK ÖDÜLÜ HANGİ TAKIMIN OLDU?
Şampiyonluk yarışına doğru heyecanın giderek arttığı Survivor 2020'nin yeni bölümünde yarışmacılar erzak ve orman evi ödülü için parkurda karşı karşıya geldi. Gönüllüler'den Nisa'nın, Ünlüler'den Elif'in çıktığı mücadelede Nisa ile Elif aynı anda atışlarını tamamladı. Berabere biten oyun sonunda kamera kayıtları incelendi.
Rekabet dolu oyunu bu hafta 8 4 gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR ERKEKLERDE BİREYSEL SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da çarşamba akşamları oynanan bireysel sembol ödülünde nefes kesen anlar yaşandı. Bu hafta Yasin, Barış, Berkan, Cemal Can ve Ardahan ve Sercan Yıldırım, Yunus Emre Özden oyun için parkurda yerini aldı.
Erkekler mücadelesinde bu hafta bireysel sembolü alan isim Ardahan oldu.
KADINLARDA BİREYSEL SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Erkekler bireysel sembol mücadelesi sonrasında kadınlarda bireysel sembol oyunu oynandı. Aycan, Elif, Evrim ve Nisa'nin mücadele ettiği oyunda bu hafta kadınlarda sembol ödülünü kazanan isim Nisa oldu.
SURVİVOR ARDAHAN KİMDİR?
1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşadı.
Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu.
Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:
"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.
Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."
'FATİH TERİM SELAM YOLLAMIŞTI'
Ferim'in yolladığı selamı yarışmada açıklayan programın yapımcısı Acun Ilıcalı "Ardahan, Fatih Terim'den sana selam var. 'Toprağıma selam söyle' dedi" ifadeleriyle Terim'in selamını iletti.