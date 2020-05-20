Kuruluş Osman Geyhatu kimdir? Moğol Geyhatu Han ne zaman ve nerede öldü? İşte hayatı...

Ekranların sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam ortalık iyice karıştı ve saflar yeniden belirlendi. Son bölümde Alişar, Dündar ve Bahadır, Söğüt'te Gündüz Bey, Bamsı Bey ve Kayı Alpleri ile karşı karşıya geldi. Balgay ve Osman Bey arasında Geyhatu'yu devirmek için yeni bir ittifak yapıldı. İzleyiciler şimdi Geyhatu Han kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kuruluş Osman Geyhatu Han kimdir? İşte merak edilenler...

KURULUŞ OSMAN GEYHATU HAN KİMDİR?

Geyhatu Han 24 Mart 1295'da dünyaya geldi. Abaka Han'ın oğludur. Abisi Argun Han tarafından 1285 yılında Anadolu'daki Moğol idaresinin başına getirildi. 1286 yılında Aksaray'a kadar gelip bölgedeki beylikleri ağır bir vergiye tabi tuttu. Konya'ya gelerek 2 Haziran 1286'da II. Gıyaseddin Mesud'u tahta oturttu.