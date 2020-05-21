Survivor Gönüllüler takımındaki Barış üst üst SMS birinciliğini alıyor. Bu farkla diğer arkadaşlarından sıyrılan Survivor Barış'ı gerçek hayattaki bilgileri arama motorlarından çok fazla sorgulanıyor. Televiyon ekranlarında da gördüğümüz Survivor Barış'ın mesleği de merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Survivor Barış kimdir? Sorusunun yanıtı…
SURVİVOR SMS SIRALAMASI GÖNÜLLÜLER (19 MAYIS)
1) Barış
2) Cemal Can
3) Berkan
4) Yasin
5) Ardahan
6) Nisa
7) Evrim
SURVİVOR BARIŞ İLE EVRİM STRATEJİ Mİ YAPTI?
Survivor ada konseyine Evrim ve Barış arasındaki diyalog damga vurdu. İkili, yaptıkları stratejiyi konuşurken kameralara yakalandı. O esnada Berkan'ın konseyde Yasin'in adını yazıp yazmayacağını konuşan ikili, Acun Ilıcalı'nın kendilerine ne konuştuklarını sorması üzerine farklı cevap verdi.
Survivor'daki ada konseyinde Acun Ilıcalı, Evrim ve Barış'ın konuştuğunu görünce sebebini sordu. Ancak Evrim, bu soruya cevap veremezken, Barış da toka yalanını söyleyerek olaydan sıyrılmıştı. Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk, bu konuda Barış'ın Acun Ilıcalı'ya yalan söylediğini belirtirken, Murat Özarı da bu durumun abartılacak bir yönü olmadığını ifade etti.
SURVİVOR BARIŞ KİMDİR?
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.
Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır. Barış Murat Yağcı'nın boy bilgisi bulunmuyor.