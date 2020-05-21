SURVİVOR SMS SIRALAMASI GÖNÜLLÜLER (19 MAYIS)



1) Barış

2) Cemal Can

3) Berkan

4) Yasin

5) Ardahan

6) Nisa

7) Evrim

SURVİVOR BARIŞ İLE EVRİM STRATEJİ Mİ YAPTI?

Survivor ada konseyine Evrim ve Barış arasındaki diyalog damga vurdu. İkili, yaptıkları stratejiyi konuşurken kameralara yakalandı. O esnada Berkan'ın konseyde Yasin'in adını yazıp yazmayacağını konuşan ikili, Acun Ilıcalı'nın kendilerine ne konuştuklarını sorması üzerine farklı cevap verdi.

Survivor'daki ada konseyinde Acun Ilıcalı, Evrim ve Barış'ın konuştuğunu görünce sebebini sordu. Ancak Evrim, bu soruya cevap veremezken, Barış da toka yalanını söyleyerek olaydan sıyrılmıştı. Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk, bu konuda Barış'ın Acun Ilıcalı'ya yalan söylediğini belirtirken, Murat Özarı da bu durumun abartılacak bir yönü olmadığını ifade etti.