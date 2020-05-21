Kasım 2019'da kucağına aldığı oğlu Fikret Ali'nin, 'annesine mi, babasına mı benzediği' tartışmasına esprili bir mesajla katılan Hazal Kaya, takipçilerinden gelen eğlenceli görselleri paylaşmayı da ihmal etmiyor. Hazal Kaya, önceki gün 6 aylık oğlu Fikret Ali'yle çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşmıştı. Çocuğunun eşi Ali Atay'a benzediğini söyleyen oyuncu, "Babasına çok aşıktım, bu arkadaşa ölüyorum. Babasına benzeyecek tabii" notunu düşmüştü.
Sosyal medyada gündem olan Fikret Ali'nin kime benzediği tartışmasına da katılan Kaya, oğlunu babası Ali Atay'a benzetenlere esprili bir yanıt vermişti. Instagram'da oğlunun ayaklarını paylaşan oyuncu, "Oğlum babasına benziyor arkadaşlar" ifadelerini kullanmıştı.
Hazal Kaya, Instagram'ın hikaye bölününden yaptığı son paylaşımla da adından söz ettirmeyi başardı. Takipçilerinden gelen esprili görsellere yer veren oyuncu, "Arkadaşlar yapmasanıza. En sodaki Ali'nin ifadesi ne ola ki" mesajını yazdı.
Öte yandan oğlu Fikret Ali'yi Kasım 2019'da kucağına alan Hazal Kaya'nın yeni projesi ortaya çıkmıştı.
29 yaşındaki oyuncu, "Yazın çekilmesi planlanan bir sinema filmim vardı. Tabii ki durduk. Ne zaman başlarız bilmiyorum. Yapımcılar ne düşünüyor, ne yapıyorlar kendi aralarında hiçbir fikrim yok" diyerek, yeni projesiyle ilgili bilgi vermişti.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) Türkiye ofisine ait Instagram hesabında yapılan canlı yayına katılan oyuncu Hazal Kaya, ses getirecek açıklamalarda bulunmuştu.
"Doğurmak istemeyebilirdim. Bu beni daha az kadın yapmazdı. Anne olmak istemeyen kadınları daha az kadın yapmıyor. "Anneliğin kutsanmasından çok rahatsız oluyorum. Bunun da kadınlara bir baskının yolu olduğunu düşünüyorum. Dünyada herhangi bir canlıya karşılıksız emek veren herkes benim için annedir."