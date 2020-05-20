Survivor 2020'de yine bir eleme heyecanı yaşandı. Her Cumartesi ve Pazar dokunulmazlık oyunu oynanırken kaybeden takım içlerinden bir kişinin ismini elenmesi yönünde yazıyor. Bu hafta dokunulmazlık oyununun birini Gönüllüler diğerini de Ünlüler kazandığı için her iki takımdan da gitmesi yönünde isimler söylendi. 19 Mayıs Survivor ada konseyinde SMS puanı en yüksek olan yarışmacılar birer isim daha söyledi. Peki Survivor eleme adayları kimlerdi? Bayram öncesi 19 Mayıs'ta adaya veda eden isim kim oldu?
İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da büyük heyecana sahne olan iletişim oyunu oldukça çekişmeli geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Gönüllüler takımı 10-4 skoruyla kazanmayı başardı. Bu ödül ile her yarışmacı 1 dakikalık video çekip Instagram'dan yayınladı.
19 MAYIS ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
Yasin, Mert ve Aycan'ın eleme potasında olduğu Survivor 2020'de ilginç bir konsey yaşandı. SMS sıralamasında göre en çok oyu alan Barış ve Elif Survivor eleme adayı olarak Cemal Can ve Sercan'ın ismini verdi.
Eleme adayları Survivor 2020'nin 81 bölümünde Mert, Yasin, Aycan, Cemal Can, Sercan olarak belirlendi.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Yapılan oylama sonunda Acun Ilıcalı Survivor'da oylama sonuçlarını açıkladı.19 Mayıs Survivor'dan elenen isim bu hafta Mert Öcal oldu.
Mert'in elenmesi ünlüler ve gönüllüler takımında herkesi şoke etti.
SURVİVOR SMS SIRALAMASI ÜNLÜLER
1) Elif
2) Sercan
3) Aycan
4) Mert
5) Yunus Emre
SURVİVOR SMS SIRALAMASI GÖNÜLLÜLER
1) Barış
2) Cemal Can
3) Berkan
4) Yasin
5) Ardahan
6) Nisa
7) Evrim
MERT ÖCAL KİMDİR?
Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Best Model of Turkey yarışmasında 1. seçildi. 2004 Best Model of The World yarışmasında da birinci olmayı başardı.
Mankenlikte kazandığı derecelerin ardından gerek yurt dışında ve gerekse de yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra kariyerini oyunculuk yönünde devam ettirmek isteyen Mert Öcal, ilk olarak 2005 yılında Asla Unutma dizisinde Salih karakterini oynayarak başladı.
Ardından birkaç dizide küçük rollerde oynayan genç oyuncu Mert Öcal, 2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya gibi usta isimlerle birlikte rol alarak oyunculu konusunda da performansını sergileme şansı yakaladı.
Oyunculuğa kısa bir ara verdikten sonra yeniden 2013 yılında "Bizim Okul" isimli dizi ile Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile usta oyuncu kadrosu ile birlikte oynama şansını yakaladı. Hemen ardından 2015 yılında Aşk Yeniden, 2017 yılında ise İsimsizler isimli dizinin kadrosuna dâhil edildi.
Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz dizilerinde rol alan Mert Öcal, 2018 yılında Adını Sen Koy ve 2019 yılı sonunda ise yine ekranların en uzun soluklu olan dizisi Arka Sokaklar kadrosuna dahil edildi.
Rol Aldığı Diziler
İsimsizler (2017)
Savaşçı (Baran, 2017)
Aşk Yeniden (Ertan, 2015)
Bizim Okul (Murat, 2013)
Kız Annesi (Yalçın, 2011)
Görgüsüzler (Yılmaz, 2008)
Oyun Bitti (Murat, 2007)
Rüyalarda Buluşuruz (Murat, 2006)
Doktorlar (4. Sezon 2010
Nehir (2005)
Asla Unutma (Salih, 2005)
Rol Aldığı Filmler:
Defne'nin Bir Mevsimi (İnayet, 2016)
Mahmut İle Meryem (2012)
Takkeci Baba Rüya Peşinde (Vehbi, TV Filmi 2011)