SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?



Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Best Model of Turkey yarışmasına katılan Mert Öcal, 2004 Best Model of The World yarışmasında da birinci olmayı başardı. Mert Öcal, yarışmaya katıldığında henüz 22 yaşındaydı.

Mert Öcal mankenlikte kazandığı derecelerin ardından gerek yurt dışında ve gerekse de yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra kariyerini oyunculuk yönünde devam ettirmek isteyen Mert Öcal, ilk olarak 2005 yapımı Asla Unutma dizisinde Salih karakterine hayat verdi. Aynı dizide Fahriye Evcen de Pınar karakterini canlandırıyordu.

Mert Öcal, 2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya gibi usta isimlerle birlikte rol alarak oyunculu konusunda da performansını sergileme şansı yakaladı.