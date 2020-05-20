Survivor'da dün akşam heyecanlı dakikalar yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler arasında kıran kırana geçen iletişim oyununu 10'a 4 Gönüllüler takımı kazandı. Eleme için toplanan konseyde Acun Ilıcalı adaya veda eden ismin Mert olduğunu açıkladı. Yarışmanın yayınlandığı saatlerde özellikle yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Survivor'a damga vuran isimlerden birisi de Aycan Yanaç. Peki, Survivor Aycan kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı...

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.