ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta dikkat çeken gelişmeler yaşanacak. Osman Bey'in yaralanması ve ardından gördüğü rüya geceye damgasını vuracak. Kuruluş Osman'da Bala Hatun ve Şeyh Edebali dikkat çeken tarihi karakterler arasında yer alıyor. Peki, Şeyh Edebali ve Bala Hatun tarihte kimdir? Osman Bey'in çocukları kimlerdir? İşte merak edilenler...
ŞEYH EDEBALİ KİMDİR?
Şeyh Edebali, 1206 yılında doğmuş İslam ilahiyatçısı, din bilgini, Ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocasıdır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş zamanlarını yaşamış olan Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu ve fikir babası olarak kabul edilmektedir.
Tefsir, hadis ve İslam hukuku konularında uzmanlaşan Edebali, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi dönemin büyükleri ile aynı zamanda yaşamıştır ve onlarla pek çok kez sohbet etme şansı bulmuştur. Bilecik'te bir dergah yaptırmış olan Şeyh Edebali, öğrenci yetiştirmekle ve halkı aydınlatmakla uğraşmıştır.
Türbede Şeyh Edebali ile birlikte, şeyhin neslinden altı büyük ve dört küçük sanduka vardır. Sanduka odasının haricinde iki oda daha bulunmaktadır. Türbe ve dergâh, Sultan II. Abdülhamid döneminde ve son olarak da 2012 yılında tadilat görmüştür.
Türbenin hemen yanında aynı tarihlerde inşa edildiği tahmin edilen, Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun ve annesinin sandukalarının bulunduğu bir türbe daha bulunmaktadır.
BALA HATUN TARİHTE KİMDİR?
Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.
ŞEYH EDEBALİ'Yİ CANLANDIRAN SEDA YILDIZ KİMDİR?
Seda Yıldız, 1962 yılında Zonguldak doğmuştur. Seda Yıldız son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Reşit rolünde yer almıştı. Bu dizide Reşit rolüyle dikkat çeken Seda Yıldız, Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali ile karşımızda olacak. Mimar Sinan Üniversitesinin Devlet Konservatuvarında tiyatro okuyan Yıldız, kameralarla ilk olarak Kuyucaklı Yusuf rolü ile tanışmıştır.
İlk dizisi ise 1987 yılında ekrana gelen Gönül Dostları'dır. Oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ve yönetmenlik de yapan Seda Yıldız'ı parlatan yapım Kurtlar Vadisi Pusu dizisidir. Uzun yıllardır sanat hayatında olan Seda yıldız bugüne kadar 39 yapımda aktif olarak görev almıştır.
OSMAN BEY'İN ÇOCUKLARI KİMLERDİR?
Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlilik yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.
Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey
Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun
OSMAN BEY'İN BALA HATUN İLE ÇOCUĞU OLDU MU?
Osman Bey'in ilk eşi Rabia Bala oldu. Osman Gazi'nin ikinci eşi ise Malhun Hatun olmuştur. Osman Gazi'nin bu evliliklerden toplam 7 çocuğu olmuştur.
Osman Gazi'nin çocukları şunlardır; Orhan, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey, Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Pazarlı Bey.