1998-2000 yılları arasında o dönemin en çok ses getiren dizisi "Kara Melek" te oynadı.

2000 Yılında Fatma Girik ve daha birçok önemli oyuncusuyla birlikte "Benim İçin Ağlama" adlı dizi için kamera önüne geçti.

Ablası Deniz Akel ile Nişantaşı'nda "Akel's" adlı bir imaj danışmanlık şirketi vardır.

2000 yılında bir güzellik yarışması sunarak daha büyük topluluklara kendini tanıttı.

2001 yılında Kadir İnanır'ın baş rollerini üstlendiği "Kumsaldaki İzler" adlı dizisinde oynadı.

2001 yılında "Hepsi Gerçek" isimli bir realty show programını sundu. İngilizce ve Türkçe olmak üzere özel geceler ve güzellik yarışmaları sundu. (Best Model Of Word ve Star Tv. Güzellik yarışmaları.

2003 yılında eylül ayından itibaren Show tv!de "Ben Evleniyorum"."Biz Evleniyoruz", "Sevda Masalı", "İkinci Bahar", "Gelinim Olur Musun?" adlı programları 2004 yılına kadar reyting rekorları kırarak sundu.

2003'de Ebru Akel, Can Ateş ile aşk yaşamaya başladı. Ancak 2008'de ayrıldılar.

2005 yılında Kanal D'ye transfer olarak "Size Anne Diyebilir Miyim?" yarışmasını 8.5 saat süren rekor canlı yayınla tamamladı.

"Gönüllerde İkinci Bahar" adlı reyting show'unun sunuculuğunu başarıyla yaparken.

2003-2005 model olarak Loreal'in 2 yıl Boyunca saç modelliğini yaptı ve uluslar arası anlaşma imzalayan ilk Türk model oldu. Görselleri Hindistan, Dubai, Abudabi gibi ülke ve şehirlerde kullanıldı. Bunun yanı sıra oynamış olduğu reklam filmleri içinde "Alidays", "Akbank", Filliboya" ve ilk kez bir ürünü sahiplenerek adını kampanyası bulunmaktadır. Rejoice reklam kampanyası kapsamında bayanları "değişime önce saçlarınızdan başlayın" diyerek yeniliğe ve değişime davet etti.