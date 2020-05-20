Ünlü popçu Edis sosyal medya hesabından yeni sevgilisini paylaştı. Sırtı dönük olsa da dövmesinden bu kişinin Aybüke Aldere olduğu anlaşıldı. Sanatçının hayranları Aybüke Aldere kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Aynı zamanda popçu Edis'in de hayatına dair bilgiler merak edilerek arama motorlarından çok fazla sorgulanıyor. İşte sesiyle özellikle genç kızları mest eden Edis Görgülü hakkındaki detaylar…
AYBÜKE ALBERE KİMDİR?
Vokalistliğini yaptığı Edis'le yakın arkadaş olan ve aynı zamanda onun desteğiyle hayalini gerçekleştiren Aybüke Albere, 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Yaşamının büyük bir bölümü İzmir'de geçti ve burada sanat tarihi okudu. 19 yaşından beri İstanbul'a gelip giden Aybüke Albere, bir süre Murat Boz'a vokal yaptı. Sonra çeşitli mekanlarda sahne aldı. Çocukken dansöz ve astronot olmak isteyen Aybüke Albere, 14 yaşından itibaren kendi şarkı sözlerini yazmaya başladı. Kendi bestelerini yapan Aybüke Albere, daha önce O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Ancak Yaz Yaz şarkısıyla jüriden kimseyi döndürmeyi başaramadı. Aybüke Albere'nin Ne Diyorsan adlı şarkısı bulunuyor.
"AYBÜKE'NİN SESİNİ HAYRANLIKLA DİNLİYORDUM"
Edis, meslektaşı Aybüke için bir röportajında "İzmir'de bir şekilde herkes birbirini tanır. Aybüke ile çocukluğumuzdan beri arkadaşız. 13, 14 yaşlarındayken Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir kafede oturup müzikle ilgili hayaller kurduğumuzu hatırlıyorum. O zamanlar Aybüke'nin sesini hayranlıkla dinliyordum. Benim de ergenlik zamanım, sesim kötüydü" demişti.
EDİS GÖRGÜLÜ KİMDİR?
Londra'da doğdu ve İzmir'de büyüdü. Lise ve üniversite yıllarında okul eğitiminin yanı sıra müzik eğitimi de aldı. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazanınca İstanbul'a yerleşerek albüm hazırlamak için hemen çeşitli kişilerle iletişim kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine oyunculuğa başladı. Dinle Sevgili (2011-12) ve Hayatımın Rolü (2012) dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda menajerinden müzisyenlik için teklif aldı.
Mart 2018'de ilk stüdyo albümü Ân'ı piyasaya sürmeden önce çıkardığı single'lar ile ün kazandı. Aralık 2014'te çıkış single'ı "Benim Ol" ile eleştirel başarı yakaladı ve şarkı Türkiye'de bir hit olarak MusicTopTR Resmî Listesi'nde iki numaraya kadar ilerledi. Ardından yayımladığı "Dudak" (2016) ve "Çok Çok" (2017) single'ları da benzer şekilde Türkiye'de iki numara olurken "Roman" bir numaraya yükseldi. Edis bugüne kadar üç Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü ve iki Altın Kelebek Ödülü dahil birçok ödül aldı.
Edis, gitar ve piyano çalabilmektedir ancak kendisini profesyonel olarak tanımlayamayacağını belirtmektedir. İlk şarkısı "Benim Ol"un Batı tarzı bir pop havası vardır, aynı zamanda Hürriyet'ten Onur Baştürk'e göre 1990'ların müziğini de çağrıştırmaktadır. Edis, ilk şarkısını "muhtemelen ilgi çekmek amacıyla" 10 yaşındayken yazdı. Yaşı ilerlediğinde bu sözleri tekrar inceledi ve bir çocuk için gayet başarılı olduğuna karar verdi. Freddie Mercury, Michael Jackson, Sezen Aksu ve Tarkan hayranı olduğunu söyledi. Çocukluğunu Barış Manço, Britney Spears ve Justin Timberlake dinleyerek geçirdi. Manço için "Çocukluğumda büyük etkisi var. Unutamadım onu." dedi. Ayrıca Sting'in "Desert Rose"da yaptığı gibi, batı ve doğu müziğini birleştirmeyi hedeflemektedir.
Albümleri:
Stüdyo albümleri
Ân (2018)
Single'ları
"Benim Ol" (2014)
"Olmamış mı?" (2015)
"Vay" (2016)
"Dudak" (2016)
"Çok Çok" (2017)
EDİS FİLMOGRAFİ
Dinle Sevgili (2011-12)
Hayatımın Rolü (2012)