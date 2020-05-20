Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da dün akşam heyecanlı dakikalar yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler arasında kıran kırana geçen iletişim oyununu 10'a 4 Gönüllüler takımı kazandı. Programda bu akşam iki takım arasında erzak oyunu için kıyasıya bir mücadele yaşandı. Peki, Survivor erzak oyunu kim kazandı? 20 Mayıs Survivor erzak ödülünü hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR ERZAK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor erzak oyunu kim kazandı sorusunun yanıt belli oldu. İki takım arasındaki kıran kırana mücadele sona erdi. Sonuca göre oyunu Gönüllüler takımı 10-5 kazandı.