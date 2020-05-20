Ketenpere ne demek? Ketenpere filmi oyuncuları kimlerdir, nerede çekildi? İşte konusu

Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Vefa'nın dışarıdaki adamları ona dışarıda da yardım ederler. Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa'nın yanına gider ve yıllardır hayalini kurduğu kendi cast şirketini kurmaktan ve film çekme hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender'e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir. Olaylar sürpriz şekilde gelişir.