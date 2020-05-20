Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 20.05.2020 17:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.05.2020 17:28
    ABONE OL

    ne demek? Ketenpere filmi oyuncuları kimlerdir, nerede çekildi? İşte konusu

    Vizyona girdiği dönemde ilgiyle izlenen filmi bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Filmde, dizilerde figüranlık yapan ve kendi filmini çekmenin hayallerini kuran Kalender ve Vefa’nın eğlence dolu hikayesini anlatıyor. Filmi ekranları başında takip eden izleyiciler özellikle sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ketenpere filmi oyuncuları kimlerdir, nerede çekildi? İşte konusu...

    Ketenpere ne demek? Ketenpere filmi oyuncuları kimlerdir, nerede çekildi? İşte konusu

    Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in hem oynadığı, hem de senaryosunu yazdığı Ketenpere filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Filmi ekranları başında seyreden izleyiciler Ketenpere oyuncuları kimlerdir sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Ketenpere ne demek? Ketenpere filmi nerede çekildi, konusu nedir? İşte merak edilenler...

    KETENPERE OYUNCULARI

    Şafak Sezer,Kalender
    Hakan Ural, Ejder
    Mehmet Esen, Vefa Abi
    Elif Erol, İmge
    Orhan Aydın, Namık Abi
    Serkan Şengül, Erdi
    Volkan Başaran, Enis
    Turabi Çamkıran, Yıldıray

    Ümit Okur, Silahçi Yekta
    Abidin Yerebakan , Terzi Nazif
    Ömer Kurt, Güvenlik Sefi
    Ali Yerlikaya, Güvenlik Müdürü
    Afrikalı Ali, Kotcu Can
    Şenol İpek, Galerici Ömer
    Kemal Erek, Kameraman Bora
    Cenk Acarlar, Kuyumcu Görkem
    Sinan Mıhçı, Cemal
    Özgür Alter, Türkücü

    KETENPERE KONUSU

    Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak ve sözsüz roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kurmakta; yaşadığı semtteki çevresine ufak tefek roller ayarlamaya çalışmaktadır. Akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alan Kalender, kısa süreyle cezaevine girer. Cezaevinde Vefa abi isimli bir mahkûmla karşılaşır. Vefa, kendisinden yaşca küçük olan Kalender'i rol aldığı dizilerden, filmlerden tanımaktadır; kısa sürede Kalender'i çok sever ve himayesine alır.

    Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Vefa'nın dışarıdaki adamları ona dışarıda da yardım ederler. Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa'nın yanına gider ve yıllardır hayalini kurduğu kendi cast şirketini kurmaktan ve film çekme hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender'e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir. Olaylar sürpriz şekilde gelişir.

    KETENPERE NEREDE ÇEKİLDİ?

    Ketenpere filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilmiştir.
    Haberler Magazin Ketenpere ne demek? Ketenpere filmi oyuncuları kimlerdir, nerede çekildi? İşte konusu
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri