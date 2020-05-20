Ketenpere ne demek? Ketenpere filmi oyuncuları kimlerdir, nerede çekildi? İşte konusu

Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in hem oynadığı, hem de senaryosunu yazdığı Ketenpere filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Filmi ekranları başında seyreden izleyiciler Ketenpere oyuncuları kimlerdir sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Ketenpere ne demek? Ketenpere filmi nerede çekildi, konusu nedir? İşte merak edilenler...
KETENPERE OYUNCULARI
Şafak Sezer,Kalender
Hakan Ural, Ejder
Mehmet Esen, Vefa Abi
Elif Erol, İmge
Orhan Aydın, Namık Abi
Serkan Şengül, Erdi
Volkan Başaran, Enis
Turabi Çamkıran, Yıldıray
Ümit Okur, Silahçi Yekta
Abidin Yerebakan , Terzi Nazif
Ömer Kurt, Güvenlik Sefi
Ali Yerlikaya, Güvenlik Müdürü
Afrikalı Ali, Kotcu Can
Şenol İpek, Galerici Ömer
Kemal Erek, Kameraman Bora
Cenk Acarlar, Kuyumcu Görkem
Sinan Mıhçı, Cemal
Özgür Alter, Türkücü
KETENPERE KONUSU
Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak ve sözsüz roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kurmakta; yaşadığı semtteki çevresine ufak tefek roller ayarlamaya çalışmaktadır. Akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alan Kalender, kısa süreyle cezaevine girer. Cezaevinde Vefa abi isimli bir mahkûmla karşılaşır. Vefa, kendisinden yaşca küçük olan Kalender'i rol aldığı dizilerden, filmlerden tanımaktadır; kısa sürede Kalender'i çok sever ve himayesine alır.
Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Vefa'nın dışarıdaki adamları ona dışarıda da yardım ederler. Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa'nın yanına gider ve yıllardır hayalini kurduğu kendi cast şirketini kurmaktan ve film çekme hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender'e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir. Olaylar sürpriz şekilde gelişir.
KETENPERE NEREDE ÇEKİLDİ?
Ketenpere filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilmiştir.