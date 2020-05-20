İlk Öpücük oyuncuları kimdir? İlk Öpücük filmi konusu nedir? İlk Öpücük nerede çekildi?

İlk Öpücük filmi konusu nedir? İlk Öpücük oyuncuları kimdir? İlk Öpücük nerede çekildi? Bu akşam televizyonda izleyicilerle buluşacak İlk Öpücük filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Her akşam televizyonlarda yepyeni filmler yayınlanıyor. Birbirinden güzel ve kaliteli filmler izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Merak edilen bir başka film de İlk Öpücük oldu. Filmde; geçirdiği bir kaza nedeniyle hafıza sorunları yaşayan ve her güne 2 yıl öncesinden başlayan Bahar ve çapkın Hakan'ın maceraları konu ediliyor.

İLK ÖPÜCÜK FİLMİ KONUSU

Geçirdiği bir kaza nedeniyle hafıza sorunları yaşayan ve her güne 2 yıl öncesinden başlayan Bahar, babası ve abisinin büyük özverileri sayesinde hayatına hep aynı 24 saati yaşayarak devam etmektedir. Yaşadığı kasabanın çapkın gençlerinden Hakan, Bahar'ı görür görmez aşık olmuştur; ancak, genç kadının durumunu öğrenince, ona her gün yeniden kendini sevdirebilmek için aynı özverili yaşamı kabul etmek zorunda kalacaktır.