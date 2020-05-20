Ahmet Acar kimdir? Survivor Gönüllüler tablosunu alan Ahmet Acar kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

Ahmet Acar kimdir? Survivor tablolarını satın alan Ahmet Acar kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Survivor Gönüllülerin tablosunu Ahmet Acar isimli bir işadamının satın aldığı açıklandı. Yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler takımları kendi tablolarını yaptı. Bu tablolar satışa çıkarılırken, Gönüllüler tablosunu Ahmet Acar satın aldı. 100 bin TL'ye satın alınan tablonun geliri Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlandı. Peki; Ahmet Acar kimdir?

AHMET ACAR KİMDİR?

Ahmet Acar, Acar Home şirketinin sahibidir. 2000'li yıllarda Acar markası ürünlerle piyasaya hizmet sunmaya başlayan Acar Home şirketi, 2010 ve sonrasında daha tanınır hale geldi. Firma, bugünlerde 7 bin 500 metrekarelik lojistik merkez, bin metrekare showroom ve 8 AcarHome mağazasıyla hizmet vermeye devam ediyor.