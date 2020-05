Survivor'da dün akşam heyecanlı dakikalar yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler arasında kıran kırana geçen ödül oyununu 10'a 9 Ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı kazandığı ödül sayesinde keyifli bir gün geçirmiş oldu. Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Eleme adayı olarak çıkarılan isimlerden birisi de Mert oldu. Yarışmanın yayınlandığı saatlerde özellikle yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Survivor'a damga vuran isimlerden birisi de Mert Öcal. Peki, Survivor Mert kimdir? Mert Öcal kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Best Model of Turkey yarışmasında 1. seçildi. 2004 Best Model of The World yarışmasında da birinci olmayı başardı.