Kafalar Karışık filmi konusu ve oyuncuları! Kafalar Karışık oyuncuları kimdir?

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KAFALAR KARIŞIK KONUSU
Atakan'ın sevgilisi Buse ile mutlu bir birlikteliği vardır. Çift ilişkilerini evlilikle taçlandırmak ister. Zengin bir kadın olan Buse'nin dedesi ise bu evliliğe razı gelmez. Atakan ne yaparsın yapsın Buse'nin dedesini ikna edemez. Böyle olunca geriye tek çare Buse'nin yıllardır kayıp olan öz babasının bulmak kalır. Müstakbel kayınpederini bulmak için macera dolu bir yola koyulan Atakan'a bu serüvende yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder.
KAFALAR KARIŞIK OYUNCULARI KİMDİR?
Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, Metin Akpınar, Cihan Ünal, Perihan Savaş, Güven Kıraç, Erkan Can, Feride Hilal Akın, Ruhi Sarı, Nilgün Kasapbaşoğlu, Zuhal Yalçın, Selahattin Taşdöğen ve Enes Batur gibi isimlerden oluşan geniş bir oyuncu kadrosunun rol aldığı filmin yönetmenliğini Yücel Yolcu yaptı.
Yönetmen koltuğuna Yücel Yolcu'nun oturduğu film, Metin Akpınar'ın yanı sıra Perihan Savaş, Cihan Ünal, Erkan Can, Güven Kıraç, Nilgün Kasapbaşoğlu, Zuhal Yalçın, Ruhi Sarı, Erhan Yazıcıoğlu ve Selahattin Taşdöğen gibi usta oyuncuları ağırlıyor.