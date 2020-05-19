Hayat Sevince Güzel filmi oyuncuları kimdir? Hayat Sevince Güzel konusu nedir? Televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak Hayat Sevince Güzel filmi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. 1971 yapımı film kısa sürede Türk sineması klasikleri arasına girdi. Filmin şarkıları yıllarca dilden dile dolaştı. Peki; Hayat Sevince Güzel filmi konusu nedir? Hayat Sevince Güzel oyuncuları kimdir? Yanıtı haberimizde!
HAYAT SEVİNCE GÜZEL KONUSU NEDİR?
Genç bir kız olan Ayşe, annesi ve babasının ölümünün ardından teyzesi Handan'ın yanına taşınır. Sıcakkanlı bir kız olan Ayşe kısa sürede herkese kendisini sevdirir. Kasadaki herkesin yardımına koşan Ayşe kimsesiz çocuklar için bir kermes düzenler.
Ayşe, kermese gideceği sırada bir kaza geçirir. Eksi sağlığına kavuşması için şehre gidip tedavi olması gerekir. Herkesin neşe kaynağı olan Ayşe, hastalığıyla mücadele etmek yerine hayata küser. Tüm kasaba halkı onu tedavi olmaya ikna etmek için bir araya gelip ellerinden geleni yapacaktır.
HAYAT SEVİNCE GÜZEL OYUNCULARI KİMDİR?
Hayat Sevince Güzel filmi oyuncu kadrosunda Zeynep Değirmencioğlu, Münir Özkul, Semra Sar yer alıyor.