Hayat Sevince Güzel filmi oyuncuları kimdir? Hayat Sevince Güzel konusu nedir?

Ayşe, kermese gideceği sırada bir kaza geçirir. Eksi sağlığına kavuşması için şehre gidip tedavi olması gerekir. Herkesin neşe kaynağı olan Ayşe, hastalığıyla mücadele etmek yerine hayata küser. Tüm kasaba halkı onu tedavi olmaya ikna etmek için bir araya gelip ellerinden geleni yapacaktır.

HAYAT SEVİNCE GÜZEL OYUNCULARI KİMDİR?

Hayat Sevince Güzel filmi oyuncu kadrosunda Zeynep Değirmencioğlu, Münir Özkul, Semra Sar yer alıyor.