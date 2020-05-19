Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi filmi konusu nedir? Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi oyuncuları kimdir? Yayınlandığı dönemde sinemalarda büyük ilgi gören film, Kadir Gecesi'ne özel televizyonda izleyicilerle buluşuyor. ATV ekranlarında yayınlanacak filmin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Peki; Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi filmi konusu nedir? Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi oyuncuları kimdir? Yanıtı haberimizde!
HZ. MUHAMMED ALLAH'IN ELÇİSİ KONUSU
Film, 7.yy'da Mekke'de ve Hz.Muhammed'in etrafında gelişen olayları konu ediniyor. Abraha'nın fil ordusuyla Mekke'ye yönelişi sebebiyle tedirgin olan Mekke halkı çaresizdir. Hz. Muhammed'e hamile olan Hz. Amine geri kalan Mekke halkı gibi kaçıp dağlara saklanamaz.
Abraha kimseciklerin olmadığı şehri kolayca ele geçirebileceğini düşünür ancak filler Mekke'ye doğru bir adım dahi atmaz. Ardından milyonlarca ebabil kuşu, Abraha'nın ordusunu taş yağmuruna tutarak yok ederler. Bu olaydan tam bir ay sonra Hz. Muhammed doğmuştur. Hz. Âmine'nin kucağındaki minik bebek dünyayı kökünden değiştirecektir...
HZ. MUHAMMED ALLAH'IN ELÇİSİ OYUNCULARI
Baran ve Cennetin Çocukları gibi yapımlara imza atarak önemli bir başarıya ulaşan Majid Majidi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda başrolleri Mahdi Pakdel, Sareh Bayat, Mina Sadati ve Ali Reza Shoja-Nuri paylaşıyor. Filmin kadrosunda Mohsen Tanabandeh, Dariush Farhang ve Siamak Adib de yer alıyor.