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    • 19.05.2020 14:49
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    Alacakaranlık (Twilight) filmi oyuncusu kız arkadaşıyla ölü bulundu

    Alacakaranlık (Twilight) filmindeki Tyler Crowley rolüyle tanınan 30 yaşında kız arkadaşıyla birlikte hayata veda etti. Aralık ayında 30 yaşına giren Boyce, en son 10 Mayıs'ta yaptığı Instagram paylaşımında, "30 yaşımı göreceğimi hiç düşünmemiştim. Yıllar içinde herkes gibi hatalar yaptım ama bugün sadece büyük hatalarım üzerinde düşündüğüm günlerden biri. Hayatta kalmak için nasıl zaman ama. Mutlu kirli 30 yaşlar kendime! Bu yılın kalanını en iyi şekilde geçirelim!" yazmıştı.

    Ünlü oyuncu kız arkadaşıyla ölü bulundu

    Alacakaranlık (Twilight) serisi oyuncularından 30 yaşında hayatını kaybetti. Boyce, 13 Mayıs'ta Las Vegas'ta kız arkadaşı 27 yaşındaki sevgilisi Natalie Adepoju ile birlikte ölü bulundu. Çiftin ölüm nedeni araştırılıyor.

    E! News'e konuşan bir yakını, "Greg'in kuzeni uyandı ve Greg'in arabasının hala evin önünde olduğunu fark etti. Endişelendi, çünkü Greg'in Los Angeles'ta olması gerekiyordu. Kuzeni onu kontrol etti ve cesedini buldu" diye konuştu.Aralık ayında 30 yaşına giren Boyce, en son 10 Mayıs'ta yaptığı Instagram paylaşımında, "30 yaşımı göreceğimi hiç düşünmemiştim. Yıllar içinde herkes gibi hatalar yaptım ama bugün sadece büyük hatalarım üzerinde düşündüğüm günlerden biri. Hayatta kalmak için nasıl zaman ama. Mutlu kirli 30 yaşlar kendime! Bu yılın kalanını en iyi şekilde geçirelim!" yazmıştı.


    Alacakaranlık filmindeki Tyler Crowley rolüyle tanınan Boyce'nin 10 yaşında Alaya adında bir kızı bulunuyor.

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