17 MAYIS SURVİVOR ELEME ADAYI YASİN OLDU!

İlk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı arasında yapılan konseyde en fazla ismi çıkan yarışmacılar Mert ve Aycan olarak açıklanmıştı. İkinci dokunulmazlığın kaybedilmesinin ardından konseyde isim yazmak zorunda kalan gönüllüler ise Yasin'de karar kıldı. 4 kez ismi yazılan Yasin böyle bir şeyi beklemediğini ifade ederken geçtiğimiz hafta bazı isimlerden rica ettiği halde kendisini yazmadıklarını ancak bu hafta bir şey olmamasına rağmen kendisini yazdıklarını belirtti. Böylece haftanın eleme adayları Mert, Aycan ve Yasin olarak şekillendi.



SURVIVOR YASİN KİMDİR?



21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.

Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.