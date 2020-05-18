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    • 18.05.2020 17:27
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    • 18.05.2020 17:32
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    oyuncuları kimlerdir? Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi? İşte filmin konusu

    Beyaz perdede seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen filmi bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında bir kez daha izleyicisiyle buluşuyor. Filmi ekranları başında takip eden izleyiciler filmin oyuncu kadrosu, konusu ve nerede çekildiğine dair bilgileri öğrenmek istiyor. Bu nedenle büyük bir merakla detaylar hakkında araştırma yapıyor. Peki, kimlerdir? Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi? İşte filmin konusu

    Yol Arkadaşım oyuncuları kimlerdir?

    2017 yılında vizyona giren ve o tarihte izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yol Arkadaşım filmi bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Filmde başarısız bir ilaç mümessili Onur'un hikayesi ve ardı ardına gelişen olaylar anlatılıyor. Filmi ekranları başında takip eden izleyiciler Yol Arkadaşım oyuncuları kimlerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi? İşte filme dair merak edilenler...

    YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI

    Filmin oyuncu kadrosunda Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Emre Kınay, Eda Ece, Aslı Bekiroğlu gibi usta oyuncuların yer alıyor. 2017 yapımı "Yol Arkadaşım", bu akşam Show TV'de izleyicisiyle buluşuyor.

    YOL ARKADAŞIM KONUSU

    Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

    YOL ARKADAŞIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Yol Arkadaşım filminin çekimlerinin bir kısmı İstanbul'da yapılmıştır. Filmin çekimlerinin önemli bir kısmı ise Balıkesir'e bağlı Ayvalık'ta yapılmıştır.

    YOL ARKADAŞIM OYUNCU KADROSU

    Oğuzhan Koç (Onur)
    İbrahim Büyükak (Şeref)
    Emre Kınay
    Eda Ece
    Aslı Bekiroğlu
    Bahar Şahin (Cemre)
    Muharrem Bayrak
    Toygan Avanoğlu
    Rahşan Fırtına
    Eser Yenenler (Konuşan adam)
    Dilber Ay (Muzaffer Usta)
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