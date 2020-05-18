Her hafta Cuma günü bir kişinin elendiği ve birincinin de altın kolye kazandığı Doya Doya Moda'da yeni bir hafta başladı. 18 Mayıs Pazartesi yeni yarışmacının da katıldığı Doya Doya Moda'da puanlamalar yapıldı ve en yüksek puanı alarak birinci olan yarışmacı belli oldu. Birbirinden iddialı 7 yarışmacıdan birinci olmayı kim hak etti? Cuma gününe de büyük oranda yansıyacak olan Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu?