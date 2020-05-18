Her hafta Cuma günü bir kişinin elendiği ve birincinin de altın kolye kazandığı Doya Doya Moda'da yeni bir hafta başladı. 18 Mayıs Pazartesi yeni yarışmacının da katıldığı Doya Doya Moda'da puanlamalar yapıldı ve en yüksek puanı alarak birinci olan yarışmacı belli oldu. Birbirinden iddialı 7 yarışmacıdan birinci olmayı kim hak etti? Cuma gününe de büyük oranda yansıyacak olan Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu?
DOYA DOYA MODA 18 MAYIS GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Sündüz 13 puan ile günün birincisi olmayı hak etti.
Emel: 7
Su: 10
Betül: 12
Tuğçe: 3
Gamze: 6
Hanzade: 8
DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ? (15 MAYIS)
Eleme potasına giren adaylar Tuğçe ve Mira oldu. Doya Doya Moda'ya veda eden isim Mira oldu. Arkadaşlarıyla veda ederken gözyaşlarına boğuldu.
DOYA DOYA MODA HANZADE MİRA KİMDİR?
Mira Muhtarzade, aslen İranlı ve 23 yaşında. Moda ile ilgilenen Mira Muhtarzade, modellik yapıyor. 3 yıldır İstanbul'da yaşıyor. 1.64 boyunda Mira Muhtarzade, 72 kilo, 42-44 beden giyiyor. Yarışmaya katıldığı ilk gün hayatı hakkında bilgiler veren Mira Muhtarzade, "Kendimi bildim bileli modayla ilgileniyorum. Mesleğim gereği modayı yakından takip ediyorum. Tarzıma güveniyorum ve burada şampiyon olmaya geldim. İnşallah şampiyon ben olacağım." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.
SÜNDÜZ DURMAZ KİMDİR?
28 yaşındaki Sündüz Durmaz, aslen Cezayirli. Evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. 44 bedende olan yarışmacı 84 kilo. İddialı bir tarzı olan Sündüz Durmaz, jüri üyelerinden aldığı yüksek puanlarla birkaç kez kolye sahibi oldu.