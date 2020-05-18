Kurtarıcı filmi oyuncuları kimdir? Kurtarıcı konusu nedir?

Kurtarıcı filmi konusu nedir? Kurtarıcı filmi oyuncuları kimdir? Televizyon ekranlarında yayınlanacak Kurtarıcı filmi konusu ve oyuncuları merak konusu. Birbirinden yıldız isimlerle dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde, CIA ajanının kaçırılması ve kaçarak babasını kurtarması konu alınıyor. Filmde; Bruce Willis, Kellan Lutz, Gina Carano, D.B. Sweeney, Joshua Mike gibi isimler yer alıyor.
KURTARICI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Emekli bir CIA ajanı olan Leonard Turner (Bruce Willis), Condor adında çok değerli bir donanım parçasını teslim almak üzereyken terörist bir örgüt tarafından kaçırılıp rehin alınır. Turner vasıtasıyla CIA'e, 14 saat içinde örgütün talepleri karşılanmazsa bu donanım vasıtasıyla dünyadaki tüm iletişim araçlarının kontrolünün ele geçirileceği ve füze sistemlerinin ABD'ye yönlendirileceği tehdidinde bulunulur.
Bu esnada Prag'da CIA için analiz sorumlusu olarak çalışan Harry (Kellan Lutz) durumdan haberdar edilir, ancak yardım etmesine izin verilmez. Kimsenin babasının hayatını düşünmediğini gören Harry, bir şekilde kaçmayı başararak ABD'ye döner ve babasını kurtarmak için tek başına mücadeleye girişir.
KURTARICI FİLMİ OYUNCULARI
Bruce Willis
Rolü : Leonard Turner
Kellan Lutz
Rolü : Harry Turner
Steve Coulter
Rolü : Theodore Sitterson
Gina CaranoRolü : Victoria
Christopher Rob Bowen
Rolü : Agent Nick Purvis
Nick Loeb
Rolü : Vinn
Summer Altice
Rolü : Denise
D.B. Sweeney
Rolü: Ken Robertson