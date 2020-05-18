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    • 18.05.2020 17:35
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    • 18.05.2020 17:35
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    oyuncuları kimdir? nedir?

    nedir? oyuncuları kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak ve oyuncuları merak konusu oldu. Aksiyon dolu filmde, emekli bir CIA ajanının babasını kurtarmak için sergilediği mücadele konu ediliyor. Filmin oyuncu kadrosu da yıldız isimlerle dolu. İşte, Kurtarıcı filmi konusu ve oyuncuları!

    Kurtarıcı filmi oyuncuları kimdir? Kurtarıcı konusu nedir?

    Kurtarıcı filmi konusu nedir? Kurtarıcı filmi oyuncuları kimdir? Televizyon ekranlarında yayınlanacak Kurtarıcı filmi konusu ve oyuncuları merak konusu. Birbirinden yıldız isimlerle dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde, CIA ajanının kaçırılması ve kaçarak babasını kurtarması konu alınıyor. Filmde; Bruce Willis, Kellan Lutz, Gina Carano, D.B. Sweeney, Joshua Mike gibi isimler yer alıyor.

    KURTARICI FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Emekli bir CIA ajanı olan Leonard Turner (Bruce Willis), Condor adında çok değerli bir donanım parçasını teslim almak üzereyken terörist bir örgüt tarafından kaçırılıp rehin alınır. Turner vasıtasıyla CIA'e, 14 saat içinde örgütün talepleri karşılanmazsa bu donanım vasıtasıyla dünyadaki tüm iletişim araçlarının kontrolünün ele geçirileceği ve füze sistemlerinin ABD'ye yönlendirileceği tehdidinde bulunulur.

    Bu esnada Prag'da CIA için analiz sorumlusu olarak çalışan Harry (Kellan Lutz) durumdan haberdar edilir, ancak yardım etmesine izin verilmez. Kimsenin babasının hayatını düşünmediğini gören Harry, bir şekilde kaçmayı başararak ABD'ye döner ve babasını kurtarmak için tek başına mücadeleye girişir.

    KURTARICI FİLMİ OYUNCULARI

    Bruce Willis
    Rolü : Leonard Turner

    Kellan Lutz
    Rolü : Harry Turner

    Steve Coulter
    Rolü : Theodore Sitterson

    Gina CaranoRolü : Victoria

    Christopher Rob Bowen
    Rolü : Agent Nick Purvis

    Nick Loeb
    Rolü : Vinn

    Summer Altice
    Rolü : Denise

    D.B. Sweeney
    Rolü: Ken Robertson
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