Kurtarıcı filmi oyuncuları kimdir? Kurtarıcı konusu nedir?

Kurtarıcı filmi konusu nedir? Kurtarıcı filmi oyuncuları kimdir? Televizyon ekranlarında yayınlanacak Kurtarıcı filmi konusu ve oyuncuları merak konusu. Birbirinden yıldız isimlerle dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde, CIA ajanının kaçırılması ve kaçarak babasını kurtarması konu alınıyor. Filmde; Bruce Willis, Kellan Lutz, Gina Carano, D.B. Sweeney, Joshua Mike gibi isimler yer alıyor.

KURTARICI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Emekli bir CIA ajanı olan Leonard Turner (Bruce Willis), Condor adında çok değerli bir donanım parçasını teslim almak üzereyken terörist bir örgüt tarafından kaçırılıp rehin alınır. Turner vasıtasıyla CIA'e, 14 saat içinde örgütün talepleri karşılanmazsa bu donanım vasıtasıyla dünyadaki tüm iletişim araçlarının kontrolünün ele geçirileceği ve füze sistemlerinin ABD'ye yönlendirileceği tehdidinde bulunulur.