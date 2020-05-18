Larissa Gacemer kimdir? Larissa Gacemer'in Instagram hesabı ne? Kiminle evli? Hangi dizilerde oynadı?

"ÇOCUĞUM OLMUYOR"



Instagram hesabından bir paylaşım yapan Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz? Neden çocuk yok. gibi sorular soruyorsunuz. Bende doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak'la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim. Biz de artık gezelim, seyahat yapalım dedik. Ama siz bana inanılmaz kötü yorumlar yazıyorsunuz. Sadece bana değil, herkese böyle şeyler yazıyorsunuz. İnsanlar ne yaşıyor bilemezsiniz. Kötü yorum yazmayın artık" ifadelerini kullandı.