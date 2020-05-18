Larissa Gacemer kimdir? Larissa Gacemer'in Instagram hesabı ne? Kiminle evli? Hangi dizilerde oynadı?

Larissa Gacemer eski basketbolcu Burak Gacemer ile hayatını birleştirmişti. Sürekli seyahat eden ve paylaşımlar yapan Larissa Gacemer, çocuk baskısı çok yapıldığı için artık dayanamadı ve bir video paylaşayarak çocuğunun olmadığını söyledi. Gündemde büyük yankı uyandıran bu haberden sonra Larissa Gacemer'in hayatına dair bilgiler de merakla internet üzerinden sorgulanmaya başladı.
"ÇOCUĞUM OLMUYOR"
Instagram hesabından bir paylaşım yapan Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz? Neden çocuk yok. gibi sorular soruyorsunuz. Bende doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak'la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim. Biz de artık gezelim, seyahat yapalım dedik. Ama siz bana inanılmaz kötü yorumlar yazıyorsunuz. Sadece bana değil, herkese böyle şeyler yazıyorsunuz. İnsanlar ne yaşıyor bilemezsiniz. Kötü yorum yazmayın artık" ifadelerini kullandı.
LARİSSA GACEMER KİMDİR?
Larissa Rodrigues, 5 Kasım 1988 tarihinde Brezilya'da Sao Paulo'da dünyaya geldi.
Brezilya'da tiyatro eğitimi aldı ve 17 yaşında modellik yapmaya başladı. Uluslararası bir meslek olan modelliği seçmesi üzerine birçok ülkede bulundu.
Bir reklam kampanyasının yüzü olmak için İzmir'e gelen ünlü model, Burak Gacemer ile tanıştı ve bu rastlantı büyük bir aşka dönüştü. Tanışıklıklarının ardından Brezilya'ya dönen Rodrigues daha sonra tekrar İzmir'e dönüp Burak Gacemer ile 2011 yılında dünyaevine girdi.
Mesleğine Türkiye'de devam eden model, 2012 yılında Krem dizisinde rol aldı ve bu dizi ile yıldızı parladı. 2016 yılında Türk vatandaşı oldu.
Daha sonra eşi ile sosyal medya mecraasına yönelen Rodrigues, YouTube kanalı ve Instagram hesabından renkli hayatlarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor.