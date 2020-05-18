Larissa Gacemer'ın Neden çocuk yapmıyorsun? sorusuna verdiği ders gibi yanıta eşinden destek: Sen bana yetersin

HAZAL KAYA DESTEK VERDİ

Oyuncu Hazal Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Larissa Gacemer'e destek oldu. Hazal Kaya paylaşımında, "Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana. Öylesi böylesi yok, şahane bir kadınsın, eksiğin olmadığı gibi de fazlan var, dışın kadar için de fazla güzel, belli. Bir an bile dertlenme kötü ruhlar yüzünden. Söylemeye çalıştığım tam olarak buydu dün mevzu olan videoda. Bir kadını bedeniyle ilgili böyle bir açıklama yapmak zorunda bırakan herkes utansın. İnsanlara hadsiz sorular soracağınıza, kendinize bir sorun; Bana ne?" ifadelerini kullandı.