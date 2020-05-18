Survivor 2020 finale doğru yaklaşırken dokunulmazlık oyunları ayrı bir önem taşıyor. 17 Mayıs dokunulmazlık oyununda hem Ünlüler hem Gönüllüler içlerinden kimsenin elenmemesi için canla başla mücadele verdi. Büyük bir farkla sadece bir takım dokunulmazlığın sahibi oldu, peki o takım hangisiydi? Survivor'da bu hafta eleme adayları kimler oldu? Acun Ilıcalı Survivor'da yeni dönem derken neyi kastetti? Sercan açıklamayı duyunca "kan çıkar" esprisini yaptı, peki neler değişecek? İşte merak edilenler…
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
17 Mayıs 2020 Pazar günü ekranda olan son bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 10'a 3 gibi farklı bir skorla ünlüler kazandı. Bu skorun ardından oldukça sevinen ünlüler beatbox yaparak dans ettiler. Ünlülerin sevinçlerini abartılı bulan Barış ve Evrim ise karşı takıma göndermede bulundu.
SURVİVOR 2020 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
İlk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı arasında yapılan konseyde en fazla ismi çıkan yarışmacılar Mert ve Aycan olarak açıklanmıştı. İkinci dokunulmazlığın kaybedilmesinin ardından konseyde isim yazmak zorunda kalan gönüllüler ise Yasin'de karar kıldı. 4 kez ismi yazılan Yasin böyle bir şeyi beklemediğini ifade ederken geçtiğimiz hafta bazı isimlerden rica ettiği halde kendisini yazmadıklarını ancak bu hafta bir şey olmamasına rağmen kendisini yazdıklarını belirtti. Böylece haftanın eleme adayları Mert, Aycan ve Yasin olarak şekillendi.
12 MAYIS GEÇTİĞİMİZ HAFTA SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da bu akşam yapılan ada konseyinde Ersin Korkut'un sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda ettiği açıklanırken öte yandan başka bir kişinin elenmeyeceği bildirildi.
Dün akşam oynanan ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanırken Gönüllüler kaybetmiş ve Survivor Berkan Karabulut ismi potaya çıkmıştı.
Bugün oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı, Ünlüler takımı ise kaybetti.
Survivor ikinci eleme adayı Ünlüler takımından Survivor Mert Öcal oldu.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI