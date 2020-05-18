DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

17 Mayıs 2020 Pazar günü ekranda olan son bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 10'a 3 gibi farklı bir skorla ünlüler kazandı. Bu skorun ardından oldukça sevinen ünlüler beatbox yaparak dans ettiler. Ünlülerin sevinçlerini abartılı bulan Barış ve Evrim ise karşı takıma göndermede bulundu.



SURVİVOR 2020 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?



İlk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı arasında yapılan konseyde en fazla ismi çıkan yarışmacılar Mert ve Aycan olarak açıklanmıştı. İkinci dokunulmazlığın kaybedilmesinin ardından konseyde isim yazmak zorunda kalan gönüllüler ise Yasin'de karar kıldı. 4 kez ismi yazılan Yasin böyle bir şeyi beklemediğini ifade ederken geçtiğimiz hafta bazı isimlerden rica ettiği halde kendisini yazmadıklarını ancak bu hafta bir şey olmamasına rağmen kendisini yazdıklarını belirtti. Böylece haftanın eleme adayları Mert, Aycan ve Yasin olarak şekillendi.