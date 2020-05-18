Ekşi Elmalar oyuncuları kimdir? Ekşi Elmalar konusu nedir? Kanal D ekranlarında yayınlanacak Ekşi Elmalar filminin konusu ve oyuncuları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği komedi filminde; Belediye Reisi Aziz Özay ve birbirinden güzel 3 kızının hikayesi konu ediliyor.
EKŞİ ELMALAR KONUSU NEDİR?
Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya dek uzanır...
EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay
Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay
Songül Öden - Türkan Özay
Şükran Ovalı - Safiye Özay
Şükrü Özyıldız - Özgür
Fatih Artman - Hatip
Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)
Caner Cindoruk - Servet
Cezmi Baskın
Devrim Yakut - Ayda Özay
Kıvanç Baran - Arslan Cevdet
EKŞİ ELMALAR NEREDE ÇEKİLDİ?
Film, Hakkari ve Antalya'da geçse de çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı.