Ekşi Elmalar oyuncuları kimdir? Ekşi Elmalar konusu nedir? Kanal D ekranlarında yayınlanacak Ekşi Elmalar filminin konusu ve oyuncuları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği komedi filminde; Belediye Reisi Aziz Özay ve birbirinden güzel 3 kızının hikayesi konu ediliyor.

EKŞİ ELMALAR KONUSU NEDİR?

Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya dek uzanır...