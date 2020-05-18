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    • 18.05.2020 17:47
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    • 18.05.2020 17:47
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    oyuncuları kimdir? nedir?

    konusu nedir? kimdir? Bu akşam televizyonda izleyicisiyle buluşacak komedi filmi ve oyuncuları merak konusu oldu. Yönetmen ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın yürüttüğü Ekşi Elmalar filmi, sinemalarda yayınlandığı dönemde büyük beğeni kazanmıştı. Filmin çekimleri Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı. İşte, Ekşi Elmalar konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler…

    Ekşi Elmalar oyuncuları kimdir? Ekşi Elmalar konusu nedir?

    Ekşi Elmalar oyuncuları kimdir? Ekşi Elmalar konusu nedir? Kanal D ekranlarında yayınlanacak Ekşi Elmalar filminin konusu ve oyuncuları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği komedi filminde; Belediye Reisi Aziz Özay ve birbirinden güzel 3 kızının hikayesi konu ediliyor.

    EKŞİ ELMALAR KONUSU NEDİR?

    Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya dek uzanır...

    EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI

    Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay

    Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay

    Songül Öden - Türkan Özay

    Şükran Ovalı - Safiye Özay

    Şükrü Özyıldız - Özgür

    Fatih Artman - Hatip

    Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)

    Caner Cindoruk - Servet

    Cezmi Baskın

    Devrim Yakut - Ayda Özay

    Kıvanç Baran - Arslan Cevdet

    EKŞİ ELMALAR NEREDE ÇEKİLDİ?

    Film, Hakkari ve Antalya'da geçse de çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı.
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