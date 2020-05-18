Eski Köye Yeni Adet filmi oyuncuları kimdir? Eski Köye Yeni Adet konusu nedir? Televizyonda bu akşam yayınlanacak Eski Köye Yeni Adet filmi ve oyuncuları merak konusu oldu. Yönetmen koltuğunda Gülistan Acer ve Ferit Karahan'ın oturduğu filmin başrol oyuncuları arasında Bülent Emrah Parlak, Burcu Gönder Parlak, Nail Kırmızıgül, Füsun Demirel yer alıyor. Komedi türündeki filmin çekimlerinin büyük bir bölümü Assos'ta yapıldı.

ESKİ KÖYE YENİ ADET KONUSU NEDİR?

1990'ların sonunda bir köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp, kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bu yanlış anlamayla köyde her şey değişecek, birbirinden komik durumlar yaşanacaktır.