SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu açık ara farkla 10'a 4 Gönüllüler takımı kazandı. Bu hafta ilk eleme adayı Ünlüler takımından çıktı.İyileşerek adaya geri dönen Nisa'nın performansı ise beğeni topladı.Köfte-piyaz-pilav-şekerpare-kola ve dokunulmazlık oyunun birleştiği oyunda Nisa'nın geri dönüp parkurda yerini alması takım arkadaşlarını mutlu etti.

16 MAYIS SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Acun Ilıcalı bu hafta 2 adayın belirleneceğini söyledi. Survivor 2020'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler kaybetti. Haftanın ilk eleme adayları eşitlik ile Aycan ve Mert oldu.

SURVİVOR'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA KİM ELENDİ?



Geçtiğimiz hafta Survivor'da Ersin elendi. Sakatlığından dolayı yarışamayacağı için diskalifiye oldu. Acun Ilıcalı Ersin'in sakatlıktan ötürü Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. Acun Ilıcalı bunun beklemediği bir gelişme olduğunu ve çok üzüldüğünü belirtti. Ilıcalı bu ayrılık için "Hiç beklemediğim bir vedaydı" dedi.