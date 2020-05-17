Ekranların favori yarışması Survivor dün akşam yine izleyicileri ekrana kilitledi. Yarışmacıların parkur mücadelesi nefesleri kesti. Çok önemli olan dokunulmazlık oyununu kaybeden takım içlerinden bir yarışmacıyı ada konseyinde söylemek zorunda kaldı, peki bu takım hangisi oldu? Survivor ilk eleme adayı belirlenirken bu akşam ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Son iki haftadır bir dokunulmazlığı Ünlüler diğerini Gönülüller alıyordu, peki bu hafta durum değişecek mi?
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu açık ara farkla 10'a 4 Gönüllüler takımı kazandı. Bu hafta ilk eleme adayı Ünlüler takımından çıktı.İyileşerek adaya geri dönen Nisa'nın performansı ise beğeni topladı.Köfte-piyaz-pilav-şekerpare-kola ve dokunulmazlık oyunun birleştiği oyunda Nisa'nın geri dönüp parkurda yerini alması takım arkadaşlarını mutlu etti.
16 MAYIS SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Acun Ilıcalı bu hafta 2 adayın belirleneceğini söyledi. Survivor 2020'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler kaybetti. Haftanın ilk eleme adayları eşitlik ile Aycan ve Mert oldu.
SURVİVOR'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA KİM ELENDİ?
Geçtiğimiz hafta Survivor'da Ersin elendi. Sakatlığından dolayı yarışamayacağı için diskalifiye oldu. Acun Ilıcalı Ersin'in sakatlıktan ötürü Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. Acun Ilıcalı bunun beklemediği bir gelişme olduğunu ve çok üzüldüğünü belirtti. Ilıcalı bu ayrılık için "Hiç beklemediğim bir vedaydı" dedi.
DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜ CEMAL CAN'IN OLDU!
Survivor 16 Mayıs dokunulmazlık oyununda Acun Ilıcalı sembolü, 2'de 2 yapan Cemal Can'a verdi. Gönüllüler takımında mücadele veren Cemal Can sempatik tavırlarıyla çok seviliyor.
CEMAL CAN KİMDİR?
Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.
Survivor Cemal Can, sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır.
SURVİVOR 79. YENİ BÖLÜM FRAGMANI