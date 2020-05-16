TV 8 ekranlarının fenomen yarışma Survivor'da bu akşam yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. İki takım arasında kıyasıya bir yarış yaşanırken özellikle bu saatlerde dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 16 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım 10'a 4 Gönüllüler takımı oldu. Bu sonuçlara göre haftanın ilk eleme adayı Ünlüler takımından çıkarılacak.