TV 8 ekranlarının fenomen yarışma Survivor'da bu akşam yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. İki takım arasında kıyasıya bir yarış yaşanırken özellikle bu saatlerde dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 16 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım 10'a 4 Gönüllüler takımı oldu. Bu sonuçlara göre haftanın ilk eleme adayı Ünlüler takımından çıkarılacak.
15 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıyasıya yarış sonucunda Ünlüler takımı 10-5 skorla ödülü kazanan takım oldu.
SURVİVOR BASKET MAÇINI KİM KAZANDI?
Acun Medya ve Survivor 2020 takımı arasında büyük bir mücadele yaşandı. Karşılaşma 19-19 beraberlikle sonuçlandı.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da kıran kırana geçen ödül oyununu 10-9 Ünlüler takımı kazandı. Son atışlarda Evrim ve Elif karşı karşıya geldi. Elif'in başarılı atışlarıyla ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.
SURVİVOR BİREYSEL SEMBOL OYUNUNU KAZANAN TAKIM HANGİSİ OLDU?
Survivor bireysel sembol oyununu erkeklerde kazanan Yasin olurken kadınlarda kazanan isim Evrim olarak açıklandı.
SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Acun Ilıcalı Ersin'in sakatlıktan ötürü Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. Acun Ilıcalı bunun beklemediği bir gelişme olduğunu ve çok üzüldüğünü belirtti. Ilıcalı bu ayrılık için "Hiç beklemediğim bir vedaydı" dedi.