Hayatının en büyük sınavının babasının annesini öldürmek olduğuna vurgu yapan Dilan Polat, son birkaç gündür zor günler geçirdiğinden bahsetti. Gerçeği çocuklarına da söylemediğini dile getiren Dilan Polat şantajcı kişiye boyun eğmeyerek olanları kendisi anlattı. Yaşanan bu üzücü olayın şantaj malzemesi haline getirilmesine de tepki gösterdi. N. G. isimli bir kadın tarafından tehdit edildiğini açıklayan ve gözyaşları içinde olayları anlatan Dilan Polat neler söyledi? Dilan Polat kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler…
"HAYATIMIN EN BÜYÜK SINAVI"
Dilan Polat: "5 gündür ne yaşadığımı ben biliyorum. Sanki dirseklerim kırılmış, tutmuyor. Çocuğumu kucağıma alamıyorum. Bu söylenecek bir şey değildi çünkü herkesin başına gelebilir. 5 gündür hem şantaj hem tehdit mesajları alıyorum. Benim babam hastaydı beyninde tümör vardı bilerek yapmadı. Babam annemi öldürdü ama bunu şantaj yaparak 'magazine vereceğim' diyerek kimsenin canını yakamazsınız. Allah'a havale ediyorum, gereken şikayette de bulundum. Kimsenin ölmüş birinin kemiklerini sızlatmasına gerek yok.
Annemle gurur duyuyorum. Annem de babam da çok iyi insanlardı. Kimsenin içinde ne yaşadığını bilemezsiniz. Kimseyi anne ve babasıyla tehdit edemezsiniz. Rabbim yaşatılanı yaşatsın sadece bunu istiyorum. Ben çok güçlü bir kadınım. Annem öldüğünde kardeşim meme emiyor diye 9 yaşında onu emzirmiş bir kadınım. Beni bunlarla yıkamazsın. Benim kızım bunu bilmiyor. 'Anneannem neden öldü?' dediğinde kazadan öldü diyorum. Neden benim hayatımın en büyük sınavıyla bana şantaj yaptınız neden?"
DİLAN POLAT KİMDİR?
Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'da devam eden Polat, evli ve iki çocuk annesidir.
İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlayan Dilan Polat birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmıştır. 2017'de Dilan Polat güzellik merkezlerinin kurucusu olarak bu alanda da başarılı işlere imza atan Polat, ismini duyurmayı başarmıştır. İş hayatındaki başarılarının yanı sıra Instagram'da bir milyonun üzerinde takipçi sayısına ulaşarak kısa sürede sosyal medyada da ilgi odağı oldu.