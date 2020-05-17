Kuruluş Osman 22.bölüm fragmanında, saldırı girişimine maruz kalmasının ardından yaşam savaşı veren Osman bey'in durumu kritik seyrediyor. Kuruluş Osman 22.bölüm fragmanında göze çarpan bir diğer ayrıntı ise, başına gelen talihsiz olayın üzerine kayı obasına getirilen Osman beyin düştüğü güç durum korku ve panik havasının oluşmasına neden olurken Bala Hatun'un, ''Ben umudumu, ikbalimi, kaderimi sana bağladım; yalvarırım uyan! sözleri yürekleri sızlatıyor. Kuruluş Osman son bölümde, Yapacaklarında sınır tanımaz hale gelen Dündar, oğlu Bahadar'ın gücünü ve desteğini alarak beyliği tekrardan alabilmek noktasında hiç vakit kaybetmeden harekete geçerek Gündüz ve Bamsı beye tuzak kurarken, gelecek hafta yayına girecek yeni bölümde ise Alişar'ın "Obanı geri alacaksın! Gayrı bunun geri dönüşü yoktur..." şeklindeki sert çıkışı dikkat çeken gelişmeler arasındaki yerini alıyor.

Kuruluş Osman son bölümün akabinde izleyici kitlesini ağırlayan fragmanında; "Osman'a olan nefreti yüzünden mi beni Kayı beyi yapmak ister? sorusunu yönelten Dündar'ın ''Alişar bey bize yalan söyler. İnsanı ayakta tutan duadır!'' sözleri aralarında yaşanacak yeni bir sürtüşmenin güçlü habercisi olarak görülüyor.