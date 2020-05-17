Kuruluş Osman Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi için iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Özellikle dizinin hayranları Turgut Alp ve Ertuğrul Bey geri dönecek mi diye internette araştırmalar yapıyorlar. Bu anlamda reyting rekorları kıran "Kuruluş Osman" dizisinin kadrosuna yeni isimler dahil oldu.
KURULUŞ OSMAN HAYRANLARINI UMUTLANDIRAN PAYLAŞIM!
ERTUĞRUL BEY KURULUŞ OSMAN'A GERİ DÖNECEK Mİ?
Engin Altan Düzyatan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son yaptığı paylaşım akılları karıştırdı. Ancak son olarak "Kuruluş Osman'a geri dönecek misin?" sorusuna yanıt veren Engin Altan Düzyatan şunları söylemişti;
"Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum"
Düzyatan, "Sevdiğimiz arkadaşlarımız, ne kadar güzel bizim yarattığımız bir işi devam ettiriyorlar, bunlar iki farklı iş, ben çok severek izliyorum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuşmuştu.
TURGUT ALP GERİ DÖNECEK Mİ?
Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Turgut Alp'in dizinin ilerleyen bölümlerinde yeniden kadroda yer alması yönünde beklentiler devam ediyor. Bu beklentinin sebebi, ilk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Turgut Alp, Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış ve ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir. Dolayısıyla Turgut Alp'in Kuruluş Osman kadrosuna dahil olması bekleniyor.
'Malazgirt 1071' filminde yer aldı
Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp karakterinde oynayan Cengiz Coşkun, 'Malazgirt 1071' sinema çekimleri nedeniyle Kuruluş Osman'da yer almadı. Turgut Alp, hem Osman Gazi ile hem de Ertuğrul Gazi ile beraber muharebelere katılmış biridir.