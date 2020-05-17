Acun Ilıcalı müjdeyi verdi! 'Survivor tarihinde bir ilk olacak'

"Hazırsanız güzel bir projemiz var, başarmak üzereyiz son teknik altyapı sorunları kaldı. Bu seneki Survivor yarışmasında yapılmayanları yapıyoruz, ilkler gerçekleştiriyoruz. Bunu da başarırsak çok güzel olacak.

"Hem ünlüler takımı hem de gönüllüler takımının bayram kutlama isteği var, biz de bayramları kutlayan bir ekip olarak onlarla bayram kutlayacağız. Bayramda bir canlı yayın açacağız, asıl olay şu Survivor tarihinde ilk defa canlı yayında bir yarışma yapacağız.

Bayramda gerçekleştirmeyi planladığımız bu yarışmaya milyonlarca Survivor tutkunu da telefonlarıyla katılabilecek. Bugüne kadar yapılmamış bir konsept üzerinde çalışıyoruz.