Acun Ilıcalı müjdeyi verdi! 'Survivor tarihinde bir ilk olacak'

Acun ılıcalı, Ertem Şener'in Instagram canlı yayınına katılıp birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Verdiği her açıklamanın, yaptığı her yayının olay olduğunu söyleyen Ilıcalı, bayram müjdesini verdi. Ramazan Bayramı'nda Survivor tutkunlarını büyük bir sürprizin beklediğini ifade eden Acun Ilıcalı, geçen hafta yapılan yayındaki kişi sayısının 1 milyon olduğunu bayramda bu sayının 2 milyon olması için uğraşacaklarını dünya rekorunun da 2 milyon olduğunu belirtti.
"Hazırsanız güzel bir projemiz var, başarmak üzereyiz son teknik altyapı sorunları kaldı. Bu seneki Survivor yarışmasında yapılmayanları yapıyoruz, ilkler gerçekleştiriyoruz. Bunu da başarırsak çok güzel olacak.
"Hem ünlüler takımı hem de gönüllüler takımının bayram kutlama isteği var, biz de bayramları kutlayan bir ekip olarak onlarla bayram kutlayacağız. Bayramda bir canlı yayın açacağız, asıl olay şu Survivor tarihinde ilk defa canlı yayında bir yarışma yapacağız.
Bayramda gerçekleştirmeyi planladığımız bu yarışmaya milyonlarca Survivor tutkunu da telefonlarıyla katılabilecek. Bugüne kadar yapılmamış bir konsept üzerinde çalışıyoruz.
ACUN ILICALI'DAN ALEYNA TİLKİ VE MURAT BOZ AÇIKLAMASI!
Güzel bir kulüp almak istiyorum. Alacağım kulüpte de hedefim Türk ve dünya futboluna yıldız kazandırmak. Öyle bir şey düşünüyorum gerçekten. Bakış açım Abramovic gibi Chelsea'yi almak değil.
"MURAT BOZ'U TÜRKİYE O SES'LE TANIDI"
Ben kendi mesleğimde daha önce dikkat ederseniz isimleri şov dünyasına kazandırdım. Murat Boz'u O Ses'e aldığımda çok kaliteli bir isimdi. Kaliteli bir sesti. Bunu kendisi de söylediği için rahatça konuşuyorum.
"Çok kaliteliydi ama popülaritesi biz dozdaydı. Ben Murat'ı O Ses'e aldım bütün Türkiye Murat'ı tanıdı. Murat'taki cevheri ortaya çıkardık. Murat Türkiye'nin sevgilisi oldu."
"ALEYNA TİLKİ'Yİ DE BİZ BULDUK"
Bana bu konuda yetenek avcısı diyebilirsiniz. Bazen bana yarışmacılarla ilgili saldırıyorlar 'Sen buna düşmansın' diye. 250 bi kişi içinden o adamı ben seçmişim niye düşman olayım? Turabi ve Özge Ulusoy her zaman söylerler bunu zaten.
Vefalı çok dostum var bizim programlarda olan... Aleyna Tilki'yi de biz bulduk Türkiye'de. Saymaya kalksak gündemde çok isim bulurum.
"AYNI ŞEYİ FUTBOLDA DA YAPMAK İSTİYORUM"
Bir yandan da futbol hastalığım var. Aynı şeyi futbolda yapmak istiyorum. Takım satın almak istememdeki hedefim bu.
"HEDEFİM TÜRKİYE VE DÜNYA FUTBOLUNA YILDIZ KAZANDIRMAK"
Bunun için de bir takım alıp bu takımı dünya ve Türkiye futboluna isimler kazandırmak için kullanmak istiyorum. Kafamdaki proje bu. Doğru ekip kurabileceğimi düşünüyorum. Bunu başarabilirsem güzel olacak.
"BELKİ'NİN BİRAZ ÜSTÜ. ALMAK ÜZEREYİM..."
Futbol benim için çok önemli. Avrupa'dan kulüp alacağımı söylüyorum belki. Belki değil aslında belkinin bir üstü. Almak üzereyim diyelim...
"SEYİRCİSİZ MAÇIN NEGATİF ETKİSİ OLACAK"
Maçlar seyircisiz oynanacak. Galatasaray - Beşiktaş maçını izledik, eziyet oldu. Bakıldığı zaman ligin tadı kaçtı. Futbolun seyircisiz ortamda oynanmasının negatif etkisi olacak.
KİM ŞAMPİYON OLUR?
Eğer lig normal ritimde devam etseydi bir tahminde bulunurdum ama şu anda ligimizde ritim kaçtı. Şu anda tahminde bulunulamaz.
"GECE 2'DE İZLEMEYE KALKTIM, GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇINDA ŞOK GEÇİRDİM"
Bizim önceliğimiz bu korona belasından kurtulmak. O yüzden ligin şu anda oynamasında bile o enerjinin geleceğini düşünmüyorum. Gece 2'de kalıp izlediğim Galatasaray - Beşiktaş maçında şok geçirdim. Anadolu takımıyla oynansa çok fark etmezsin ama bu derbiyi seyircisiz izlemek düşman başına. İnşallah bu günler geçecek. Biz iyimser düşünelim.